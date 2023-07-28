Глава Clean Energy Transition предсказал $35 за баррель нефти в случае распада ОПЕК+

Альянс производителей и экспортеров нефти, известный как ОПЕК+, может распасться на фоне ослабления единства в его рядах по поводу сокращения добычи и замедления роста спроса на нефть, заявил управляющий партнер и портфельный менеджер инвестиционной группы Clean Energy Transition Пер Лекандер в программе телеканала CNBC. В случае распада группы, в которую входит 23 страны, производящие 40% нефти, цена на нее может упасть до $35 за баррель, прогнозирует он.

ОПЕК+ сокращает добычу нефти с ноября. Цены на нефть резко упали с начала года. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в сентябре выросли в четверг, 27 июля, примерно на 1,13%, до $83,86 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в сентябре выросли на 1,32%, до $79,82 за баррель. Контракты на нефть обеих марок подорожали более чем на 12% в июле, подсчитал CNBC.

«На растущем рынке время — ваш друг. Вам просто нужно немного подождать, и ситуация наладится. На падающем рынке время — ваш враг. Вы должны продолжать сокращать, продолжать сокращать, продолжать сокращать», — сказал Лекандер. Он напомнил, что последнее решение о сокращении добычи нефти Саудовская Аравия делала самостоятельно: «Чем больше там отрицательный рост — тем меньше сотрудничества».

ОПЕК+ «потерпит крах», прогнозирует глава инвестгруппы. Он добавил, что «абсолютно уверен» в таком развитии событий. Представитель ОПЕК+ не был немедленно доступен для комментариев, передает CNBC. «В 1990-е и 2000-е годы был период, когда предложение было таким большим, что они не могли взвинтить цену, но большую часть времени цена на нефть с 1974 года была искусственно завышена», — добавил Лекандер.

По его прогнозу, «если картель не сможет работать», то в краткосрочной перспективе цена на нефть упадет до $35 за баррель, а в среднесрочной, вероятно, до $45.

ОПЕК+ ранее заявляла, что ее политика нацелена на глобальные запасы сырья, а не на цены. Организация стран — экспортеров нефти ОПЕК была первоначально сформирована в 1960 году пятью членами-основателями: Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. В 2016 году ОПЕК объединила усилия еще с десятью партнерами, включая Россию, для совместного согласования политики добычи нефти и создала неформальную коалицию ОПЕК+.

Сотрудничество ОПЕК+ прекратилось на один месяц в 2020 году, что вызвало ценовую войну, поскольку Россия и Саудовская Аравия переполнили мировой рынок.

В мае того же года альянс воссоединился, договорившись о резком сокращении добычи в связи с падением мирового спроса из-за COVID-19. С тех пор ОПЕК + старался демонстрировать единство при принятии решений, в том числе при добровольном сокращении добычи. В дополнение к своим обязательствам несколько членов ОПЕК + сейчас снижают добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки до конца 2024 года. В начале июля Саудовская Аравия объявила, что продлит на август стартовавшее в этом месяце добровольное сокращение добычи нефти — таким образом, чтобы ее суточный объем составлял примерно 9 млн баррелей. Тогда же вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в августе добровольно сократит поставки нефти на 500 000 баррелей в сутки.

США не являются членом группы ОПЕК+ и неоднократно призывали альянс увеличить объемы добычи, чтобы помочь мировой экономике.

Международное энергетическое агентство (МЭА) и официальные лица ОПЕК+ предупреждали о возможном сокращении предложения во второй половине 2023 года на фоне роста спроса на нефть. Технический комитет группы ОПЕК+ (JMMC, Объединенный министерский комитет по мониторингу) соберется в начале августа, чтобы оценить соблюдение требований и фундаментальные показатели рынка. Он не может изменить политику ОПЕК+, но может созвать встречу министров группы для этого.

Clean Energy Transition объединяет инвестиционные фонды Energy Dynamics (инвестирует в основном в акции и связанные с акциями ценные бумаги глобальных энергетических компаний и имеет возможность инвестировать в сырьевые товары) и Clean Energy (акционерный фонд ESG с долгосрочным участием). Фонды нацелены на «выгоду из кардинальных преобразований, происходящих в мировом энергетическом секторе, с акцентом на производство экологически чистой энергии и электрификацию транспорта и промышленности». Обоими фондами управляет Пер Лекандер с тридцатилетним опытом работы в глобальной энергетике (Lansdowne Partners, UBS, McKinsey, МЭА).