Число выпускающих карты UnionPay банков в России выросло до семи

Азиатско-Тихоокеанский Банк начал выпускать карты китайской платежной системы UnionPay, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Можно открыть счет в рублях и юанях, совершать покупки в интернет-магазинах, производить оплату и получать наличные в России и за границей в более чем 150 странах мира, утверждает банк. Выпуск карты UnionPay стоит 5000 рублей или 450 юаней. Обслуживание бесплатное при соблюдении условий (например, для зарплатных клиентов), иначе — 399 рублей в месяц.

Карты UnionPay остались для россиян единственной возможностью расплачиваться за границей со счетов в российских банках после того, как международные системы Visa и Mastercard приостановили поддержку выпущенных в России карт. Азиатско-Тихоокеанский банк стал седьмым в России, где сейчас можно оформить карты UnionPay, отметил «Коммерсантъ».

Шесть других — это Газпромбанк, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов, банк «Русский стандарт», Почта-банк и Примсоцбанк.

Подключение к UnionPay российских банков сейчас — редкое явление: у многих, напротив, из-за санкций карты перестают работать за границей, написал «Коммерсантъ». Так, 20 июля Тинькофф Банк предупредил, что его карты станут бесполезными за рубежом — после того, как США внесли банк в санкционный SDN-список, подразумевающий самые жесткие ограничения. Кроме того, с начала 2023 года перестали работать за границей карты UnionPay, выпущенные МТС-банком, банками «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Приморье» и «Солидарность» (тоже попал в SDN-лист США), сообщил «Коммерсантъ». UnionPay не ответила на его запрос.

Интерес к подключению к UnionPay у российских банков сохраняется, сообщили источники «Коммерсанта» в кредитных организациях. По их словам, многие игроки проявляют заинтересованность, но китайская сторона не спешит подключать российские банки. Переговоры с UnionPay могут занимать по пять-шесть месяцев, утверждают источники.

20 июля под санкции США попали также Локо-банк и банк «Юнистрим», обслуживающий одноименную систему денежных переводов. Из-за санкций многие банки ближайших к России стран перестали работать с «Юнистримом»: это коснулось, например, ряда банков в Казахстане, Грузии, Армении, Узбекистане и Киргизии.

Азиатско-Тихоокеанский Банк занял 74-е место в рейтинге 100 надежных российских банков в 2022 году.