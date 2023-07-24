Банки в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии запретили переводы через «Юнистрим»

Несколько банков в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии сообщили, что прекратили принимать и отправлять денежные переводы через систему «Юнистрим» после того, как она попала под блокирующие санкции США.

Служба поддержки казахстанского Freedom Finance сообщила Frank Media, что переводы через «Юнистрим» «не осуществляются». Пресс-служба банка не ответила на запрос издания. Кроме того, «Юнистрим» в Казахстане работал с «Казпочтой» и Нурбанком. «Казпочта» с 20 июля приостановила отправку и прием денег в «Юнистрим», сообщили ТАСС в колл-центре организации. В Нурбанке переводы «Юнистрим» продолжают работать: их можно осуществлять в рублях и казахстанских тенге, заявил ТАСС оператор колл-центра банка.

В Армении о прекращении работы с «Юнистрим» заявили четыре из 18 коммерческих банков, пишет «Интерфакс». Такие уведомления клиентам разослали Армэкономбанк (c 21 июля), Ардшинбанк (с 21 июля), Конверс банк и Эвокабанк.

В Грузии пять банков прекратили переводы через «Юнистрим». TBC Bank 24 июля сообщил, что с 21 июля по техническим причинам приостановил работу с «Юнистримом», и сейчас решение остается без изменений, но переводить деньги из России в Грузию можно через систему «Золотая корона», выяснил «Интерфакс». Bank of Georgia заявил агентству, что перестал обслуживать трансакции из России через «Юнистрим» с 24 июля, а Liberty Bank — что с 22 июля по техническим причинам. ТАСС выяснил, что переводы прекратили также Кредо Банк и Базисбанк. О сбое в обслуживании платежной системы сообщили в микрофинансовой организации «Рико кредит», сообщило агентство.

В Узбекистане с «Юнистримом» на фоне санкций перестал сотрудничать Халк Банк, крупнейший в стране, а также Ипотека-банк, сообщил ТАСС Центробанк Узбекистана.

Среди киргизских банков работу с «Юнистрим» приостановили «Компаньон», DemirBank. Asia Alliance Bank и Айыл Банк, писал Frank Media. FINCA Bank уведомлял, что приостановил выдачу и отправку средств через «Юнистрим» в долларах и евро, при этом на рубли ограничение не распространяется.

20 июля банк «Юнистрим», обслуживающий платежную систему, попал под блокирующие санкции США. Тогда же Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционные списки Тинькофф Банк, Локо-банк и банк «Солидарность». «Юнистрим» после этого заявил, что разработал инфраструктурное решение, которое позволит бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Что это за инструмент и что он подразумевает, «Юнистрим» не уточнил.