Стоимость нефти Brent поднялась выше $84 впервые с конца апреля

По состоянию на 15:44 мск цена Brent выросла до $84,04. К 16:05 мск стоимость сентябрьского фьючерса замедлила рост до $83,87 (+1,14%).

В то же время выше $80 за баррель выросла и цена американской нефти марки WTI. К 15:45 мск стоимость фьючерса с поставкой в сентябре составляла $80,162. К 15:56 мск рост замедлился до $79,88 (+1,4%).

Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рекордный спрос на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 г., что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель.