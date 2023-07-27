Доллар ниже 90 рублей и другие последствия решения ФРС

Решение по процентной ставке ФРС США

«ФРС повысила ставку на 25 б.п., не дав чёткого сигнала относительно дальнейших действий, обусловив их поступающей свежей макроэкономической статистикой», — пояснил Финансам.Mail.ru инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

В результате вряд ли стоит ожидать серьёзного влияния решения ФРС на валютный и фондовый рынок. Однако, так как инфляция снижается, можно ожидать, что мы скорее всего находимся в завершающей стадии цикла повышения ставок. Это позитив для мировых фондовых рынков и умеренный негатив для курса доллара на рынке Форекс. Сергей Суверов инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

Реакция на решение ФРС

Рынки быстро среагировали на это решение — доллар ускорил снижение (минус 0,5%) на мировых рынках к основным резервным валютам, снижаясь на 15% с максимума в октябре 2022 года, и на 5% с начала текущего года. Доллар упал и на Мосбирже — ниже 90 рублей с момента открытия торгов 27 июля после решения ФРС.

Нефть и золото, как активы, часто меняющие стоимость противоположно доллару, подорожали после решения ФРС. Цена драгметалла прибавила почти 0,5%, а нефть подорожала почти на доллар или на 1% на биржах и в США, и Европе, согласно торговым данным к 13:00 мск.

Фондовые индексы в США выросли незначительно в пределах 0,2%, сильнее дорожали акции в Европе (на 1%) в ожидании повышения ставки ЕЦБ. Европейский регулятор в предыдущий раз уже повысил ставку до 22-летнего максимума. Это повышение ставки стало восьмым подряд, ЕЦБ стремиться снизить инфляцию с 5,4% до 2%. На биржах в ЕС и США ожидают повышения ставки ЕЦБ сегодня еще на 0,25 п.п.

ЕЦБ повышает ставки также резко, как и ФРС, с 2020 года — с нуля до 4%, повторяя темп работы печатного станка крупнейшей экономики мира.

Что означает для экономики США новое повышение ставки

«Это решение может означать еще одно повышение в сентябре или означать, что мы решим сохранить его на этом уровне», — заявил глава ФРС Джером Х. Пауэлл на пресс-конференции, комментируя решение Федрезерва повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Новый диапазон ставок для американского финансового рынка, привлекающий займы ФРС, составит от 5,25% до 5,5%. ФРС хочет сбить инфляцию с примерно 3% до цели 2% и для этого повышает стоимость денег для экономики, добиваясь снижения потребительского спроса, замедления роста ВВП США, который остается крупнейшим в мире.

В 2022 цены выросли в США до 9,1%: больше инфляция была только в 1980 году (15%) и после Второй мировой войны (20%).

Стабильные цены основных товаров и продуктов, которые не менялись годами, в США начали расти в 2020 году после того, как ФРС снизила ставку до почти нулевого уровня, включила печатный станок и за счет эмиссии в виде льготных выплат поддерживала население, бизнес и производство. Реакцией на это стал рост цен на продукты, другие товары и услуги.

Менее чем за 3 года ключевая ставка в США вернулась на максимум начала 21 века. Впервые в истории США ключевая ставка повышалась так быстро и значительно — почти в 100 раз за 36 месяцев.

К чему это привело?

1. Росту процентных платежей по долгам. Это касается и самого большого в мире госдолга США и банковских займов. Выросшие платежи по долгу привели к банкротству региональных банков. Первым заметным было закрытие опорного банка Кремниевой долины Silicon Valley Bank (SVB), который финансировал IT-проекты и в США, ЕС и Азии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258940&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

США уже тратят на выплаты процентов по госдолгу больше, чем на такие статьи бюджета, как льготы для ветеранов, транспорт и образование, а вскоре расходы на обслуживание госдолга превысят расходы на оборону, на основные программы здравоохранения.

По прогнозу Бюджетного управления Конгресса (CBO) платежи выросли в 3 раза до 663 млрд долларов в 2023 финансовом году впервые в истории США, и будут бить рекорды далее — увеличатся до 745 млрд долларов в 2024 году, и до 1,4 трлн долларов в 2033 году. В общей сложности чистые процентные платежи составят почти 10,6 трлн долларов за следующие 10 лет.

2. Ослаблению доллара. Доллар впервые в 2022 году достиг паритета стоимости, а потом и превысил стоимость евро на мировых рынках — 0,96 доллара за евро в сентябре 2022 года, но теперь европейская валюта вновь дороже доллара — 1,14 (+0,5% с начала торгов 27 июля к 13:00 мск).

3. Разрыву доходов и росту бедности в стране. По последним данным, снижаются и спрос на рынке труда, и заработная плата в США. «Помимо ослабления рынка временной занятости — надежного раннего индикатора экономического цикла — есть также тот факт, что безработица среди афроамериканцев росла в июне темпами выше среднего. На эту группу приходится около 90 процентов недавнего общенационального роста безработицы», — отмечается в комментарии Ульриха Штефана, главного инвестиционного стратега Deutsche Bank, одного из ключевых банков в мире..

​​​​​​​Афроамериканцы составляют непропорционально большую долю семей с низким доходом в США и особенно страдают от замедления роста предложений вакансий на рынке труда. Поскольку ФРС оправдывает свои решительные действия против инфляции тем фактом, что малообеспеченные слои населения особенно страдают от высоких темпов инфляции, эти данные, вероятно, заставили монетарных наблюдателей насторожиться. Ульрих Штефан главный инвестиционный стратег Deutsche Bank

71% опрошенных экономистов Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) оценили вероятность вступления США в медленный экономический спад в следующие 12 месяцев в 50% или меньше.