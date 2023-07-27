Бери, пока можешь: повышение ставки не успеет охладить рынок кредитования в июле

Недавнее повышение ключевой ставки Банком России на 1 процентный пункт (п.п.) — до 8,5% — не сильно скажется на объемах выдачи кредитов в июле 2023 года и не успеет оказать эффект охлаждения, прогнозируют аналитики Frank RG. Наоборот, это может подстегнуть аппетит населения к кредитованию, пока банки еще не отреагировали повышением ставок по кредитным продуктам.

По предварительным данным консалтинговой компании, по итогам июля объем выдачи кредитов может достигнуть 1,6 трлн рублей. Для сравнения: в июне объем выдачи кредитов составил 1,47 трлн рублей.

Самый быстрый рост в июле покажет сегмент автокредитования: по сравнению с июнем объем выдачи таких кредитов вырастет сразу на 19−22%, до 153−156 млрд рублей. Это может стать рекордным значением за всю историю автокредитования в России. «Такой рост связан с ростом среднего чека, так как увеличивается стоимость автомобиля. Поэтому кредитов выдаётся больше в рублях, но в штуках меньше. К тому же реализуется отложенный спрос 2022 года», — поясняет проектный лидер Frank RG Артем Мосин.

Объём выдачи по кредитам наличными за этот месяц может вырасти на 9−12% и составить 690−711 млрд рублей. Выдачи кредитов по ипотеке уже за месяц могут вырасти до 690−711 млрд рублей — это на 9−12% выше показателей июня 2023 года.

В сегменте POS-кредитования рост может составить 10−12% — до 41,6−42,1 млрд рублей.

Вместе с повышением ключевой ставки Банк России повысил свой прогноз по росту розничного кредитования в России на 2023 год — с 11−15% до 15−19%. Вместе с этим был повышен прогноз по росту ипотеки с 13−17% до 17−21%. Прогноз по росту потребительского кредитования на 2023 год также был увеличен до 13−17% с 9−13%.

Дальнейшее ужесточение ДКП все-таки сделает замедление роста кредитования более заметным.

В ближайшие недели часть заемщиков может поспешить воспользоваться более низкими процентными ставками, одобренными до решения ЦБ, — это способно обеспечить временный рост кредитования, соглашается главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. «Затем спрос, вероятнее всего, несколько снизится, так как банки уже начинают повышать процентные ставки. Например, некоторые кредитные организации сообщили о повышении процентных ставок по ипотеке на вторичном рынке», — обращает внимание она.

Сейчас повышение процентных ставок происходит сдержанно, часто с отставанием от шага ЦБ по увеличению ключевой ставки. Поэтому, вероятно, существенного снижения спроса на кредиты пока ждать не стоит, отмечает Наталья Ващелюк. Однако заметное ослабление рубля привело к усилению инфляционных рисков, и ЦБ, скорее всего, придется продолжить повышение ключевой ставки. «Вероятно, осенью из-за ужесточения денежно-кредитной политики замедление роста кредитования станет более заметным. Можно ожидать, что оно в большей степени затронет сегмент необеспеченного потребительского кредитования, автокредитования, рыночных ипотечных программ», — считает аналитик.

Рынок заранее отыгрывает рост ставок, поэтому на решение ЦБ в прошлую пятницу рыночные ставки практически не отреагировали, добавляет вице-президент банка «ДОМ.РФ» Игорь Кузавов. Влияние на кредитование окажет не столько само по себе повышение ключевой ставки, сколько сигнал Банка России о дальнейшем ужесточении денежной политики.

«Процентные ставки по ипотеке на вторичном рынке могут подрасти в пределах 1 п.п. до конца года. Наши модели показывают, что такой рост ставки, при прочих равных, приводит к сокращению выданных кредитов на 10−12% в течение года», — отмечает он.

В банке не исключают, что в ожидании дальнейшего роста процентных ставок краткосрочно может вырасти спрос на потребительские кредиты — многие захотят успеть взять кредит на текущих условиях: но вряд ли эффект будет длиться более 1−2 месяцев.

«Вероятно, на необеспеченное потребительские кредитование более сильное влияние окажет не повышение ключевой ставки, а ужесточение макропруденциальных мер Банка России, которые направлены на ограничения рискованных практик (выдачи кредитов людям с низкими доходами и так далее)», — говорит Игорь Кузавов.