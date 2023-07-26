Греф ответил на предложение ЦБ отменить комиссию за переводы из Сбербанка

Только небольшая доля денежных переводов из «Сбера» в другие банки облагается комиссией, так что проблемы в связи с этим нет, заявил руководитель банка Герман Греф, пишет «Интерфакс».

«Я не вижу, кто от этого страдает. Какие-то такие оставшиеся головные боли, не существующие на самом деле, не являющиеся какой-то темой», — считает Греф.

По его данным, более 80% клиентов переводят до 50 тыс. руб. в месяц, за такой объем комиссии не предусмотрено, а часть пользуются программой «Прайм»: «У кого выше, могут все бесплатно».

Таким образом, бесплатно обслуживается около 95% всех переводов, продолжил топ-менеджер, указав, что комиссии в первую очередь устанавливают «даже не столько ради денег, а с тем, чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами».

С предложением к «Сберу» отменить комиссии за переводы в другие банки выступили в начале июля в Центробанке.

«Мы очень ждем на “Финополисе” (в ноябре 2023 года. — РБК) мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка», — сказала зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Присутствовавший на встрече зампред «Сбера» Кирилл Царев отметил, что комиссии за переводы есть у всех банков и если «рынок пойдет [на их отмену], “Сбер” тоже пойдет». Скоробогатова в ответ указала, что является клиенткой пяти банков и не у всех из них есть комиссии.

За переводы с дебетовой карты «Сбера» в другие банки взимается комиссия 1,5% от суммы, минимум 30 ₽, с кредитной — 3% от суммы, минимум 390 ₽

Внутри банка его клиенты могут бесплатно переводить через приложение или сайт до 50 тыс. руб. в месяц, выше этой суммы взимается 1%, но не более 5 тыс. руб. Лимит на переводы составляет 1 млн руб. в месяц. При совершении операций в банкомате или офисе банка бесплатный лимит отсутствует. Комиссия за переводы в банкомате составляет 1%, но не более 5 тыс. руб., в отделении банка — 1,5%, минимум 30 ₽, максимум — 5 тыс. руб.