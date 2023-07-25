Дефиле от купюр: банки перестают принимать доллары и евро через банкоматы

Изменения связаны с введением санкций против российского финансового сектора, заморозкой корсчетов, а также проводимой дедолларизацией в РФ, пояснили эксперты. При этом по-прежнему наличную валюту можно внести в отделениях банков.

Операция «валюта»

Российские кредитные организации стали закрывать возможность вносить наличные доллары и евро через банкоматы. В АТМ «Сбера» такой функции нет, сообщили в call-центре банка и подтвердили «Известиям» в его пресс-службе. В ВТБ клиенты не могут пополнить счет в западных валютах через устройства самообслуживания с 19 апреля прошлого года, уточнили в call-центре банка. Информацию также подтвердили в пресс-службе.

Только рубли также принимают банкоматы «Открытия», подчеркнули в его call-центре и в пресс-службе.

В Райффайзенбанке положить валюту через АТМ нельзя с начала весны этого года, рассказали в call-центре кредитной организации. Об ограничении аналогичной функции с 9 марта 2023 года сообщили и в службе поддержки Юникредитбанка.

Опции внесения долларов и евро через устройство самообслуживания уже давно нет, отметил специалист call-центра Газпромбанка, но не уточнил с какого именно момента. Кроме того, в Совкомбанке поделились, что возможность пополнения валютных вкладов наличными действовала до 10 марта 2022-го. Положить валюту в банкоматах МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанка также сейчас невозможно.

В большинстве кредитных организаций не сказали, по какой причине перестали принимать денежные единицы стран Запада. Лишь в call-центре «Открытия» сообщили, что перестали это делать после введения санкций в отношении банка.

Из числа системно значимых кредитных организаций, согласно информации специалистов call-центров, доллары и евро принимают только в банкоматах «Альфы» и «Тинькофф». В первом банке за внесение валюты комиссию не взимают, а во втором — берут плату в 5%.

«Известия» направили запросы в топ-30 крупнейших кредитных организаций с просьбой рассказать о функционале АТМ в отношении наличных долларов и евро. Через устройства Почта Банка нельзя вносить иностранную валюту, только национальную, подчеркнули в организации. Там уточнили: денежные единицы других стран банк никогда не принимал. В УБРиР также сказали, что всегда использовали моновалютные устройства самообслуживания.

— На сегодня, как и за все время деятельности РНКБ, в банкоматах не осуществляется пополнение счетов в иностранной валюте, — рассказали в кредитной организации.

«Известия» направили запрос в ЦБ.

Бой с рисками

Практически все системно значимые кредитные организации сейчас находятся в санкционных списках, а их корреспондентские счета в долларах и евро в иностранных банках заморожены, указала доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова. Принимать валюты зарубежных стран банкам становится невыгодно как с точки зрения рентабельности операций, так и с позиции управления рисками, пояснила она.

— Игроки, у которых не заморожены корреспондентские счета в валютах США и ЕС, принимают их от граждан, а также совершают платежи, но таких финансовых институтов становится всё меньше. Кредитные организации с иностранным участием, несмотря на то что их корсчета продолжают функционировать, не хотят рисковать, проводя платежи россиян, тем более что контроль за такими операциям становится всё более дорогим из-за требований международных платежных систем и SWIFT, — подчеркнула специалист.

Отказ от приема долларов и евро через АТМ может быть связан с общим падением спроса населения на эту услугу, считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, для финорганизаций обслуживание банкоматов сопряжено с расходами. Вкупе с падением оборотов по отдельным видам оказываемых через них услуг это может стать источником операционных убытков.

Введение комиссий теоретически позволяет компенсировать игрокам рынка расходы, однако, скорее всего, прием платы также призван ограничить приток валютной наличности, допустил он. По словам эксперта, вряд ли операции по приему наличных долларов и евро в банкоматах тех кредитных организаций, которые еще позволяют это сделать, достигнут больших объемов. А значит, это не позволит извлекать стабильный доход из таких услуг. Поэтому появление новых активных игроков на этом рынке маловероятно.

Для физлиц по-прежнему сохраняется возможность внесения валюты через банковские отделения, заключил Валерий Пивень.