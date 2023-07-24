Малый бизнес получил господдержку на 770 млрд рублей в 2023 году

«Предпринимателям доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов, которые мы реализуем через банки и региональные микрофинансовые и гарантийные организации», — заявил первый вице-премьер в ходе совещания. По его словам, всего за период с января по июль было заключено более 53 000 договоров.

По программе 1764 (льготное кредитование) заключено более 18 500 кредитных договоров более чем на 340 млрд руб., а по программе стимулирования кредитования (ПСК) — 3 300 кредитных договоров на общую сумму более чем 130 млрд руб., заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Также она заявила о заключении 611 договоров на почти 72 млрд руб. по программе инвесткредитования, включающей в себя программы 1764 и ПСК.

На совещании объявили, что «зонтичный» механизм (поручительство Корпорации МСП) использовался предпринимателями 7 300 раз, а общий объем поддержки составил 99 млрд руб. Региональные гарантийные организации выступили поручителем почти 12 000 субъектов МСП, что сгенерировало для бизнеса кредитных средств на сумму более 215 млрд руб. Поддержкой государственных микрофинансовых организаций воспользовались 11 000 компаний. Общая сумма этих микрозаймов составила 25,6 млрд руб.

Кроме того, отмечается активное развитие взаимодействия МСП с крупными заказчиками. Так за первое полугодие в госзакупках приняли участие 123 000 поставщиков.

Нацпроект по развитию МСП был учрежден в 2020 г., однако после усиления санационного режима в отношении в начале 2022 г. некоторые подходы были пересмотрены. В своем мартовском интервью «Ведомостям» Илюшникова заявила, что средства, которые были выделены на участие предпринимателей в международных ярмарках и выставках, направили на логистическую субсидию. Также была произведена донастройка базовых кредитных программ и зонтичных поручительств по займам. Кроме того, Илюшникова подчеркнула, что по окончании проекта в 2024 г поддержка МСП не закончится.

Одну пятую всех доходов в бюджетную систему обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса, сообщил глава ФНС Даниил Егоров в ходе совета регионов «Опоры России» в конце мая.

Больше 70% компаний в стране относятся к малому бизнесу, но большая часть из них — это микробизнес, отметил он.

В прошлом году налоговые поступления в консолидированный бюджет от малого и среднего бизнеса выросли на 10% по сравнению с 2021 г. и составили 4,7 трлн руб., следует из презентации ведомства, представленной Егоровым. Из них большая часть — это налоги на труд. Поступления от страховых взносов составили 1,5 трлн руб. (рост на 0,6% по сравнению с 2021 г.), от НДФЛ — 1,4 трлн руб. (рост на 14%).

Отчисления МСП по налогу на прибыль составили 870 млрд руб. (+14%). Спецрежимы (упрощенная система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог) принесли бюджету 855 млрд руб. (+17%), патентная система — 37 млрд руб. (+5%).

В единый реестр МСП входит 5,9 млн компаний, следует из данных ФНС.