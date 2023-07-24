Инвесторы выискивают доходности

Рынок ценных бумаг готовится к распродажам после пятничного решения Центробанка. Регулятор прервал длительную паузу и увеличил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, что вдвое превысило ожидания рынка. Теперь брокеры пересматривают флагманские портфели, меняют модели прогнозирования курса и готовятся конкурировать с банками, которые уже предложили более высокие ставки по вкладам. «Ъ FM» поговорил с управляющими капиталом о том, как вести себя инвестору в новых условиях. Их точки зрения — в материале Ивана Якунина.

Несколько вводных от Эльвиры Набиуллиной: внутренний спрос восстанавливается, а вот предложение за ним не успевает. Это связано и с нехваткой рабочих рук, и с ограничением импорта. К тому же важную роль играет ослабление рубля, которое постепенно начинает отражаться на ценах. Поэтому да, повышение ставки резкое, но оно может быть не последним.

Банки, среди которых «Сбер», ВТБ, «Открытие» и Росбанк, уже объявили о пересмотре условий по депозитам. Теперь они могут принести до 10% годовых. В облигациях по-прежнему больше, но они, во-первых, будут и дальше дешеветь, во-вторых, требуют внимания, говорит международный финансовый консультант Исаак Беккер:

«Нужно смотреть, какие облигации вы покупаете, когда их нужно продавать, какой должен быть состав. Нужно следить и кого-то нанимать для этих целей, а это все затраты. Насколько, в конце концов, ваш доход будет больше того, что вы можете одним кликом переложить с одного депозита на другой. Мне кажется, разница будет мизерной или ее вообще не будет. Вокруг нас столько рисков сейчас. И любой дополнительный риск, который связан с увеличением доходности на 1−2%, не стоит того. Кладете деньги на месяц, потом перекладываете еще на месяц. В том случае, если ставка будет расти, будет расти и ваш доход».

С другой стороны, у большинства инвестдомов очень позитивные прогнозы по рынку акций на этот год. Он уже вырос на 30%, до 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. БКС, например, ожидает дальнейшего роста до 3500.

Но действия Центробанка могут помешать триумфальному восхождению по нескольким причинам. Во-первых, опять же, депозиты с государственной страховкой станут более привлекательными. Во-вторых, высокие ставки по кредитам замедлят экономику и снизят доходы эмитентов.

Есть и другие негативные стимулы, отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских:

«Акции становятся менее привлекательными, потому что дивидендная доходность становится сравнима с доходностями по облигациям. Если говорить о том, какие компании в секторе риска в первую очередь, это, конечно же, закредитованные компании, например, МТС, VK, “Аэрофлот”, это будет влиять на их финансовые результаты. Из-за этого мы ждем все-таки, что будет коррекция, потому что мы уже очень давно растем с технической точки зрения. Коррекция видится на уровне где-то 2700 пунктов по индексу Московской биржи».

Отдельная интрига с курсом рубля. Обычно он реагирует на действия ЦБ, потому что высокая ставка делает сбережения в рублях более выгодными. Но в этот раз реакции не было никакой, доллар даже закончил пятничную сессию в плюсе.

Не помог и новый механизм, который анонсировал ЦБ: он обещает продавать юани каждый раз, когда Минфин решит профинансировать какой-то государственный проект. Директор по стратегии инвестхолдинга «Финам» Ярослав Кабаков большой ставки на него не делает:

«Он поддержит рубль, но при росте импорта эти объемы очень быстро выкупаются. Если говорить про курс рубля, учитывая положение дел по дефициту бюджета, мне кажется, особой заинтересованности в его укреплении со стороны наших властей не будет. Поэтому я думаю, что мы где-то на текущих уровнях и закрепимся. Может быть, 85−90 ₽ за доллар в ближайшие несколько месяцев. В принципе, нефтяники чувствуют себя вполне неплохо. Более того, ослабление рубля принесет им еще дополнительный доход, и сокращение объемов тоже будет в некоторой степени влиять».