Экономисты оценили вероятность рецессии в США в 50%

По сравнению с апрельским опросом мнение о возможности рецессии резко поменялось. Тогда спад прогнозировали и не ожидали почти равное количество респондентов. Агентство Bloomberg отмечает, что в последние месяцы экономисты неоднократно меняли свои прогнозы по поводу потенциальной рецессии.

В опросе ассоциации, опубликованном сегодня, 24 июля, и проведенном с 30 июня по 12 июля, участвовали 52 члена NABE.

Из 27 экспертов, опрошенных Bloomberg в начале мая, лишь пятеро заявили, что не ожидают, что экономика США скатится в рецессию в течение следующего года.

Во время развития ситуации с потолком госдолга в США, опасаясь дефолта и глобальной рецессии, инвесторы вывели из американских фондов $37 млрд ($70 млрд с начала года).