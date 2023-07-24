Аналитики рассказали о главных событиях недели на рынках
Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» назвали события, которые по их мнению, привлекут внимание инвесторов.
Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» назвали события, которые по их мнению, привлекут внимание инвесторов.
На прошлой неделе главным событием стало повышение ключевой ставки Банком России сразу на 100 базисных пунктов — с 7,5% до 8,5% годовых. Это первое повышение за последние шесть заседаний, которое стало достаточно неожиданным — аналитики прогнозировали подъем ставки в диапазоне до 50 б. п. Регулятор отметил повышение инфляционного давления. В частности, месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность продолжают ускоряться, и большая часть показателей устойчивой инфляции — выше 4% в пересчете на год.
Регулятор отмечает, что проинфляционные риски существенно усилились. Среди них — возможное увеличение разрыва между ростом спроса и возможностями предложения, более резкий перенос ослабления рубля в цены и длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне. По-прежнему к значимым рискам Банк России относит возможное усиление внешнеэкономической риторики.
На неделе будет представлен ряд важных макроэкономических данных. Германия, Европа и США представят индексы деловой активности в производственном секторе в июле уже в понедельник. Во вторник в США опубликуют данные о продаже нового жилья в июне, а также будет объявлено решение по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС, центробанк США). В среду примеру США последует и Европейский центральный банк. Аналитики предполагают, что ставку повысят на 25 б. п.
В понедельник уже вышли операционные отчеты агрохолдинга «Русагро» и металлургической компании «Северсталь», а до конца недели планируют опубликовать отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)IT-компания Positive Technologies, ритейлер «Лента», «Яндекс». Также рынок ждет производственных отчетов производителя драгметаллов «Полиметалл» и компании «Русгидро», управляющей гидроэлектростанциями РФ.