Аналитики рассказали о главных событиях недели на рынках

На прошлой неделе главным событием стало повышение ключевой ставки Банком России сразу на 100 базисных пунктов — с 7,5% до 8,5% годовых. Это первое повышение за последние шесть заседаний, которое стало достаточно неожиданным — аналитики прогнозировали подъем ставки в диапазоне до 50 б. п. Регулятор отметил повышение инфляционного давления. В частности, месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность продолжают ускоряться, и большая часть показателей устойчивой инфляции — выше 4% в пересчете на год.

Регулятор отмечает, что проинфляционные риски существенно усилились. Среди них — возможное увеличение разрыва между ростом спроса и возможностями предложения, более резкий перенос ослабления рубля в цены и длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне. По-прежнему к значимым рискам Банк России относит возможное усиление внешнеэкономической риторики.

На неделе будет представлен ряд важных макроэкономических данных. Германия, Европа и США представят индексы деловой активности в производственном секторе в июле уже в понедельник. Во вторник в США опубликуют данные о продаже нового жилья в июне, а также будет объявлено решение по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС, центробанк США). В среду примеру США последует и Европейский центральный банк. Аналитики предполагают, что ставку повысят на 25 б. п.