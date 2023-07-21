Последствия запрета на экспорт риса из Индии оценили

Индия ввела ограничения на поставки за рубеж риса в попытке справиться с высокими ценами на продовольствие внутри страны. Экономист по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в страховой компании Coface, специализирующейся на торговле и внешнеэкономической деятельности, Ева Барре заявила, что мировые поставки риса резко сократятся, так как Индия является вторым по величине (после Китая) производителем этого основного продукта питания в мире. При этом страна с долей в 40 процентов от мировой торговли занимает первое место по объему экспорта.

По мнению Барре, Бангладеш и Непал больше всего пострадают от ограничений поставок, так как обе страны являются основными направлениями экспорта индийского риса. Запрет может усугубить продовольственную незащищенность и других стран, сильно зависящих от риса, в том числе Китая и Непала и некоторых африканских государств, прогнозирует сельскохозяйственная аналитическая фирма Gro Intelligence. Пострадавшие от ограничений властей Индии импортеры могут обратиться к альтернативным поставщикам в регионе, таким как Таиланд и Вьетнам, считает старший экономист DBS Bank Радхика Рао.

В дополнение к сокращению мировых поставок риса, паника и спекуляции на мировых рынках риса ускорят рост цен. Ева Барре экономист по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в страховой компании Coface

Цены уже находятся около десятилетних максимумов, так как рис стал привлекательной альтернативой на фоне повышения стоимости других основных зерновых. Так, цены на пшеницу подскочили после того, как Россия заявила о прекращении участия в зерновой сделке.

Радхика Рао отметил, что инфляция цен на рис ускорилась со средних шести процентов в годовом исчислении в прошлом году до почти 12 процентов в июне 2023 года. После объявления Индии о запрете экспорта фьючерсы на необработанный рис выросли на один процент до 15,8 доллара за центнер.

Старший аналитик Rabobank Оскар Тьякра также предсказал дальнейший рост мировых цен на рис из-за доли Индии на мировом рынке. Он считает, что они могут даже превысить максимумы второго квартала, когда цена на неочищенный рис достигла 18 долларов за центнер.

Индии ввела запрет на экспорт белого риса, кроме сорта басмати, 20 июля. В заявлении главного управления внешней торговли страны сказано что «экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный) изменена со свободной на запрещенную». Исключение будет сделано для случаев, когда погрузка риса на судно началась до введения запрета.