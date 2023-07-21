11:09 (мск), источник: Forbes

Маск потерял больше $18 млрд за день после огорчившего инвесторов отчета Tesla

Состояние Маска за день сократилось больше чем на $18 млрд, что почти стоило миллиардеру первого места в глобальном списке Forbes. Это произошло из-за обвала акций Tesla после разочаровавшего инвесторов отчета. Объясняя скачки котировок, Маск привел высказывание Уоррена Баффета о том, что фондовый рынок — это «пьяный психопат», предугадать настроение которого невозможно.

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Состояние Илона Маска за день сократилось на $18,4 млрд. Это следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени.

Глава Tesla оказался близок к тому, чтобы потерять первое место в глобальном рейтинге Forbes.

Его капитал теперь оценивается в $238,4 млрд, что всего на $3,2 млрд больше состояния второго богатейшего бизнесмена в мире — владельца LVMH Бернара Арно. В отличие от Маска, Арно за последние 24 часа стал богаче на $952 млн.

Состояние Маска уменьшилось из-за обвала акций Tesla. Принадлежащая ему доля в 13% отвечает примерно за 60% капитала миллиардера, пишет американский Forbes. Акции автоконцерна упали почти на 10% после разочаровавшего инвесторов отчета за второй квартал 2023 года. Tesla, в частности, отчиталась о самой низкой операционной прибыли с 2021 года, вызванной тем, что рентабельность продаж автомобилей компании упала до многолетнего минимума в 18,1%. Это усилило опасения инвесторов по поводу способности автопроизводителя продолжать уверенно увеличивать бизнес, отметил Forbes USA.

Ранее сам Маск на колле с инвесторами Tesla попытался объяснить сильные скачки котировок акций компании. Он привел известное высказывание главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета о том, что фондовый рынок подобен «пьяному психопату», предугадать настроение которого почти невозможно: «когда он рад, вы продаете ему, когда он в депрессии, вы покупаете у него».

Маск перефразировал цитату Баффета, сравнив рынок с «сумасшедшим маниакально-депрессивным человеком», который «стоит у вашего дома и выкрикивает цены на недвижимость». «Каждый день они разные, но дом остается тем же самым домом», — отметил миллиардер.

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