Маск потерял больше $18 млрд за день после огорчившего инвесторов отчета Tesla

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258872&hd=2&hash=502c165b378d1749&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Состояние Илона Маска за день сократилось на $18,4 млрд. Это следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени.

Глава Tesla оказался близок к тому, чтобы потерять первое место в глобальном рейтинге Forbes.

Его капитал теперь оценивается в $238,4 млрд, что всего на $3,2 млрд больше состояния второго богатейшего бизнесмена в мире — владельца LVMH Бернара Арно. В отличие от Маска, Арно за последние 24 часа стал богаче на $952 млн.

Состояние Маска уменьшилось из-за обвала акций Tesla. Принадлежащая ему доля в 13% отвечает примерно за 60% капитала миллиардера, пишет американский Forbes. Акции автоконцерна упали почти на 10% после разочаровавшего инвесторов отчета за второй квартал 2023 года. Tesla, в частности, отчиталась о самой низкой операционной прибыли с 2021 года, вызванной тем, что рентабельность продаж автомобилей компании упала до многолетнего минимума в 18,1%. Это усилило опасения инвесторов по поводу способности автопроизводителя продолжать уверенно увеличивать бизнес, отметил Forbes USA.

Ранее сам Маск на колле с инвесторами Tesla попытался объяснить сильные скачки котировок акций компании. Он привел известное высказывание главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета о том, что фондовый рынок подобен «пьяному психопату», предугадать настроение которого почти невозможно: «когда он рад, вы продаете ему, когда он в депрессии, вы покупаете у него».