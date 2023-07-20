Маск заявил, что не понимает ситуацию, происходящую в мировой экономике

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258872&hd=2&hash=502c165b378d1749&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В один день мне кажется, что мировая экономика разваливается на части, а на другой день все в порядке. Я не знаю, что, черт возьми, происходит. Жаль, что я не знаю», — сказал Маск в ходе конференц-звонка по итогам публикации финансовых итогов компании во II квартале.

Предприниматель охарактеризовал ситуацию как «турбулентные времена» и намекнул, что Tesla может снизить цены на электромобили. «Когда процентные ставки резко повышаются, мы по сути должны снижать стоимость машин. Недавно произошел самый резкий рост процентных ставок в истории, поэтому мы должны были что-то с этим делать», — указал Маск.