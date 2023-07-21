ЦБ сообщил о жестком контроле ФСБ за созданием цифрового рубля

Федеральная служба безопасности (ФСБ) проконтролировала, чтобы расчеты цифровым рублем были безопасны для граждан. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Поляков, передал корреспондент Forbes.

«Система создавалась не просто с жесткими требованиями к безопасности, а с жесточайшими, под постоянным контролем регулятора в этой сфере — это ФСБ, — рассказал Поляков. — Поэтому применены самые серьезные криптографические средства, и к созданию архитектуры системы применялись требования к критической информационной инфраструктуре России».

С точки зрения безопасности для граждан «технология цифрового рубля, пожалуй, более защищенная, чем какая-то бы то ни было другая», подчеркнул директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров.

Шифрование с использованием самых передовых средств криптографической защиты не повлияет на скорость проведения операций, подчеркнул Поляков. На пилотном этапе оплата товаров и услуг будет проводиться по статическому QR-коду.

«Далее у нас есть разработки оплаты по динамическому QR-коду, и в том числе оплаты по бесконтактной NFC-технологии — это мы тоже будем обязательно внедрять», — добавил он. Управлять цифровым кошельком в ЦБ можно будет через мобильное приложение любого банка, что повышает удобство в случае блокировок.

ЦБ работает над технологией платежей без использования интернета. «Это вопрос очень серьезный и вряд ли в ближайшие полтора-два года офлайн-платежи заработают. Очень много вопросов надо решить в том числе с точки зрения защиты», — добавил Поляков.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков обратил внимание, что нужно иметь в виду «приближение квантовых технологий, которые могут эту защищенность быстро разрушить». «Поэтому уже рассуждаем над тем, чтобы квантовые программы использовались — и над этим идет работа, чтобы обеспечить максимальную 100%-ную защиту», — рассказал Аксаков.

Однако главный риск для безопасности средств граждан — социальная инженерия, когда люди сами переводят деньги мошенникам, поддавшись психологическому влиянию. Если введенный в заблуждение человек перевел цифровые рубли на другой цифровой кошелек, ЦБ сможет вернуть деньги законному владельцу.

Если гражданин сначала перевел цифровые рубли с кошелька в ЦБ на свой обычный счет в банке и уже потом перевел мошенникам, вернуть утраченное будет непросто, объяснил Назаров.

«Поэтому очень важно, чтобы Минфин, ЦБ продолжали работу по повышению финансовой грамотности населения», — подчеркнул он.