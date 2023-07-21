Bloomberg: Байден учредит рабочую группу для недопущения кризиса вокруг потолка госдолга

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258867&hd=2&hash=3212b19072d1ccad&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возглавлять и координировать группу будут юрист-консультант Белого дома Стюарт Делери и глава Национального экономического совета (NEC) Лаэл Брейнард. В нее также войдут председатель Совета экономических консультантов Джаред Бернстин, глава административно-бюджетного управления Шаланда Янг. Как отмечает агентство, членов Республиканской партии в составе группы не будет.

Сколько продлится ее работа и когда состоится первое заседание, неизвестно. Предполагается, что группа рассмотрит, какие действия может предпринять Конгресс «в соответствии с Конституцией» для предотвращения нового кризиса с потолком долга. «Теперь, когда прошлый кризис позади, необходимо изучить все юридические и политические варианты, чтобы не позволить Конгрессу снова взять в заложники доверие и кредитоспособность США», — сказано в документе о создании группы.

В качестве одного из своих первых шагов члены группы планируют встретиться с экспертами в области права и экономики. В их числе — профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайба, главный экономист Morgan Stanley & Co. LLC Сет Карпентер, бывший директор NEC Брайан Диз. Позднее группа также встретится с другими экспертами и членами Конгресса.

В июне Джо Байден отменил потолок госдолга, из-за которого всю весну демократы во главе с Белым домом спорили с республиканцами в парламенте. За это время, опасаясь дефолта и глобальной рецессии, инвесторы вывели из американских фондов $37 млрд, а союзники США подписали ряд соглашений о товарообороте в обход доллара.

В рамках соглашения с республиканцами граница потолка госдолга была снята до 2 января 2025 года, после чего потолок могут увеличить. В том же месяце госдолг США превысил $32 трлн.