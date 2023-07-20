Развивающиеся страны занимают все больше и все дороже

В мире около 3,3 млрд человек живут в странах, которые тратят на выплату процентов по своим долгам больше, чем на здравоохранение и образование, сообщается в докладе ООН «Мир задолженности». Выбирать между обслуживанием госдолга и выполнением обязательств перед гражданами приходится 48 развивающимся государствам Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, уточняют аналитики.

По данным ООН, в 2022 году глобальный госдолг достиг $92 трлн. С 2000 года он увеличился более чем в пять раз, опередив темпы роста мирового ВВП, который за этот период вырос втрое.

На развивающиеся страны по итогам прошлого года приходилось около 30% общей суммы долга — примерно две трети этой доли составила задолженность Китая, Индии и Бразилии.

При этом за последнее десятилетие госдолг в развивающихся странах рос быстрее, чем в развитых. Отметим, что занимать активнее их вынуждают в том числе последствия пандемии и военной операции России на Украине. В среднем в развивающихся странах, по подсчетам аналитиков, отношение госдолга к ВВП составляет более 60%, что указывает на высокий уровень задолженности. 36 таких стран — в «долговом списке», то есть либо находятся на грани кризиса, либо уже переживают его.

В ООН подчеркивают: среди субъектов, предоставляющих займы, растет доля частных кредиторов (в частности, банков и держателей облигаций), и обслуживание таких долгов развивающимся странам обходится значительно дороже, чем развитым.

Так, ставки кредитования для африканских стран в среднем в четыре раза выше, чем для США, и в восемь, чем для Германии.

Из-за продолжающегося роста стоимости заимствований и процесса девальвации валют на фоне слабого экономического роста долговая нагрузка на развивающиеся страны оказывается «непосильной», заключают аналитики. Свои предложения по ее снижению ООН сформулировала в «дорожной карте» по обеспечению глобальной финансовой стабильности (она будет представлена позже). Среди рекомендаций — более длительные сроки кредитования и более низкие ставки для уязвимых стран. В организации надеются, что предметно обсудить эти идеи удастся в сентябре на саммите G20 в Дели.