«Пятерочка» подросла: как инвесторы восприняли отчетность X5 Group

Все растет

Один из крупнейших ретейлеров в стране — компания X5 Group (торговые сети «Чижик», «Пятерочка», «Перекресток») во вторник опубликовала операционные результаты за II квартал и первое полугодие 2023 года. Чистая выручка компании с апреля по июнь выросла на 19,2% год к году, до 764,6 млрд рублей, а по итогам полугодия — на 17,5%, до 1,453 трлн.

Темпы роста выручки увеличились по сравнению и с I кварталом 2023 года, и со II кварталом 2022-го, говорит аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

Основным драйвером выручки, отмечает она, во II квартале стал растущий темп расширения торговых площадей и рост трафика в существующих магазинах, в то время как годом ранее на продажах сильно сказывалась инфляция.

Средний чек группы по итогам квартала показал рост +1,1% год к году, несмотря на продовольственную дефляцию, которая во II квартале этого года составила 0,3%. За полугодие средний чек увеличился на 1,9%.

Рост сопоставимых продаж (без учета расширения сети) ускорился с 6,5% в I квартале до 7,8% во II квартале за счет увеличения сопоставимого трафика на 6,6%, отмечают аналитики «СберИнвестиций». Они также обращают внимание на то, что X5 Group активно развивает малые форматы магазинов. Число магазинов «Пятерочка» за квартал увеличилось на 699 магазинов, дискаунтеров «Чижик» — на 218. При этом компания продолжает оптимизировать сеть супермаркетов «Перекресток» и новых магазинов этого формата не открывала. По итогам II квартала торговые площади выросли на 10,4% год к году — до 9,5 млн кв м.

Результаты компании превысили ожидания аналитиков «СберИнвестиций». Они ожидают, что по итогам 2023 года выручка группы вырастет примерно на 16%. В «Тинькофф Инвестициях» также отмечают, что выручка выросла в пределах ожиданий аналитиков, но выше прогнозов оказались результаты онлайн-продаж, которые выросли на 17,6% квартал к кварталу и на 16,2% год к году, и считают, что ценные бумаги компании на Московской бирже сохраняют потенциал роста, их целевая цена составляет 2200 рублей за бумагу.

Поводы для радости

Несмотря на хорошие операционные результаты, котировки X5 в день их публикации почти не изменились, обращает внимание управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Зато в среду они выросли на 7% до 1958 рублей.

На российской бирже торгуются глобальные депозитарные расписки компании, зарегистрированной в Нидерландах, — X5 Retail Group N.V. (одна расписка равна 0,25 акции).

С начала прошлой недели, в преддверии публикации отчета, они выросли почти на 20%.

Хорошие результаты компании при этом не означают выплату дивидендов — из-за регистрации в Нидерландах выплаты застряли бы в Euroclear, напоминает Асатуров. Последний раз Х5 платила дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года — 20 млрд рублей, затем выплаты были приостановлены из-за санкций против российской финансовой инфраструктуры. До этого Х5 платила неплохие дивиденды. За 2018 год размер выплат составил 25 млрд рублей (92,06 рубля на расписку), за 2019 год — 30 млрд (110,47 рубля). В ноябре 2020 года компания изменила дивидендную политику и стала проводить выплаты дважды в год на основе денежного потока (ранее они были привязаны к чистой прибыли — не менее 25%). В 2020-м выплаты за весь год составили 30 млрд рублей.

X5 Group оказалась в одной из самых сложных ситуаций среди всех так называемых квазироссийских компаний, продолжает Асатуров.

Она зарегистрирована в Нидерландах с очень комфортным налоговым режимом, но при переезде в другую юрисдикцию необходимо выплатить налог на выход, поясняет он. Основной акционер компании — структура «Альфа-Групп» CTF Holdings S.A, которой принадлежит 47,86% акций компании.

Если компания решает уйти из Нидерландов, то ей необходимо заплатить так называемый налог на эмиграцию — налог на прибыль от стоимости активов, как если бы компания или ее активы были проданы другим владельцам.

Ставка налога в 2023 году составляет 19% на первые €200 000 прибыли и 28,5% — на превышение.

Из публичных компаний в такой же ситуации находится только «Яндекс», который работает над схемой с разделением активов и сохранением юрлица в Нидерландах, напоминает Асатуров. Для X5 Group подобный вариант не подходит, так как в отличие от «Яндекса» у компании нет бизнеса за рубежом. Видимо, ретейлеру придется ждать снятия санкций, переезжать с потерями или разрабатывать какой-то новый путь, резюмирует эксперт.