Фьючерсы на NASDAQ и S&P 500 упали после отчетов Tesla и Netflix

По данным на 14:00 мск 20 июня, сентябрьский фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 0,13% до 4 591 пунктов. А фьючерс на NASDAQ — на 0,64% до 15 857 пунктов, следует из данных Чикагской товарной биржи.

Акции компаний второй день после выхода отчетностей также демонстрируют отрицательную динамику. По состоянию на 14:33 мск стоимость бумаг Netflix на премаркете упала на 6,23% до $447,84 за акцию, цена акций Tesla — на 4,3% до $278,73 за бумагу, следует из данных NASDAQ.

Как отмечает Reuters, Netflix разочаровал инвесторов выручкой за II квартал, которая составила $8,19 млрд. Она не оправдала прогнозов аналитиков ($8,3 млрд), из-за чего акции упали почти на 9% в среду на постмаркете. При этом компания сообщила о разводненной прибыли на акцию в размере $3,29, что превышает прогноз аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $2,86 на акцию.