Акции Polymetal упали из-за переноса регистрации компании в Казахстан

Позднее стоимость бумаг скорректировалась. По состоянию на 16:10 мск она составляла 581,3 ₽ за бумагу (-3,65%).

Падение котировок происходит на фоне сообщения Мосбиржи о приостановке торгов бумагами Polymetal, которая связана с редомициляцией компании в Казахстан.

Торговая площадка сообщила, что 25 июля станет последним днем, когда акции Polymetal будут торговаться в биржевом стакане T+2, то есть с поставкой через два рабочих дня 27 июля. При этом для профучастников 28 июля будут допустимыми кодами расчетов — Т0 и Z0. С 29 июля не будет допустимых кодов расчетов, говорится в сообщении Мосбиржи.

Ранее компания подтвердила планы по редомициляции, уточнив, что она завершится не ранее недели, начинающейся 31 июля 2023 г. Таким образом, основной листинг компании переместится в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане.

О редомициляции с острова Джерси в Астану компания объявила еще в мае этого года, когда представила отчетность с результатами за I квартал 2023 г. Тогда российские инвесторы отреагировали на новости о смене прописки с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию 10 мая ростом на 7,8%, а индекс Мосбиржи в этот день поднялся на 0,82%. При этом бумаги потеряли по 27,1% и 31,8% на биржах в Лондоне (LSE) и Астане (AIX) соответственно.