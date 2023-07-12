Китайские «дочки» в России в кризис резко нарастили кредитование банков

С начала кризиса на российском рынке межбанковского кредитования появились новые быстрорастущие игроки: ими стали «дочки» китайских банков, следует из оборотных ведомостей кредитных организаций, которые изучил РБК. За последний год дочерние структуры банков КНР действительно активизировались и стали важными поставщиками юаневой ликвидности на внутренний денежный рынок, рассказали РБК два источника в разных кредитных организациях из топ-5.

Что видно в отчетности китайских «дочек»

Банк России возобновил публикацию основных форм отчетности участников рынка в июне. До этого банки раскрывали оборотные ведомости в феврале 2022 года, до начала российской военной операции на Украине и расширения западных санкций.

С тех пор дочерние структуры некоторых иностранных банков кратно нарастили объем межбанковских кредитов на своих балансах:

«Бэнк оф Чайна», подконтрольный китайскому Bank of China, с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года увеличил объем кредитов, предоставленных другим банкам, на 107 млрд руб., или в 7,7 раза. На них теперь приходится 16,3% активов банка против 8,2% до начала кризиса.

Китайский «Чайна Констракшн Банк» («дочка» China Construction Bank) за тот же период нарастил межбанковские кредиты почти в шесть раз, или на 15,9 млрд руб. На них теперь приходится больше четверти совокупных активов кредитной организации (26,2%), на 1 февраля 2022 года доля таких ссуд составляла 14,9%.

Объем межбанковских кредитов на балансе «АйСиБиСи», крупнейшего банка с китайскими корнями на российском рынке (принадлежит Industrial and Commercial Bank of China Limited), с начала кризиса вырос в 3,3 раза, или на 9,7 млрд руб. Однако доля этой статьи баланса в совокупных активах осталась примерно на том же уровне — 2%.

На 1 июня на балансе Чайнасельхозбанка, подконтрольного Agricultural Bank of China, были межбанковские ссуды на 1,3 млрд руб. За май они выросли с нуля. Впрочем, банк и до кризиса выдавал кредиты другим кредитным организациям в пределах 6−7 млрд руб., следует из его отчетности за предыдущие периоды.

Пока доля китайских банков на этом рынке по-прежнему мала, но растет в ускоренном режиме. Четыре «дочки» китайских банков на своих балансах в сумме держат межбанковские ссуды всего на 133,9 млрд руб. — 3,3% от совокупного объема, показывают расчеты РБК. На 1 февраля 2022 года эта доля составляла 0,7%. ЦБ и «дочки» китайских банков не ответили на запросы РБК.

Как проводились расчеты

В оборотных ведомостях банков больше нет детализации счетов, более того, ЦБ объединил некоторые группы балансовых счетов. Так, кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям — российским и иностранным (счета группы 320 и 321), — стали учитываться на новом счете 32.1. РБК сравнил итоговые остатки на активных счетах 32.1 на 1 июня 2023 года и остатки на активных счетах 320 и 321 групп на 1 февраля 2022 года.

Остатки на счетах также не в полной мере иллюстрируют объем выданных и погашенных кредитов в течение отчетного месяца — движение средств должно отображаться в оборотах по дебету и кредиту, но обновленная форма 101 больше таких данных не содержит.

По данным ЦБ, на 1 июня объем межбанковских кредитов и прочих требований банков друг к другу составлял 13,4 трлн руб. с учетом резервов. На валютные ссуды приходится 14,4% этой суммы, или 1,92 трлн руб.

Что об активности китайских банков говорят эксперты

Российские «дочки» китайских банков в первую очередь выступают поставщиками юаневой ликвидности на российский рынок, рассказали РБК два источника в крупных банках.

«С 2022 года российский рынок увеличил спрос на юани, соответственно, “дочки” китайских банков увеличили объемы межбанковского кредитования в этой валюте, что и отражено в отчетности», — пояснил один их них.

Усиление позиций «дочек» китайских банков на межбанке — это «естественный процесс», связанный с девалютизацией рынка — сокращением банками активов и пассивов в евро и долларах из-за санкций, сказал РБК представитель Абсолют Банка.

Впрочем, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников считает, что речь не идет о непосредственной выдаче кредитов российским банкам.

«Большая часть средств в России в юанях — это средства на счетах клиентов, у которых есть юаневая выручка. “Дочка” китайского банка эти средства в виде кредита переводит своей материнской структуре в Китае для сопровождения внешнеторговых сделок. Кроме того, у дочерних структур китайских банков есть открытые корреспондентские счета российским банкам, это тоже заметная сумма. Неважно, какая валюта платежа — доллар, юань, евро или рубль, — расчеты в любом случае ведутся с тем, у кого есть корсчет в местном банке», — объясняет эксперт.

Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов тоже склоняется к тому, что банки с китайскими корнями наращивали объемы операций не на внутреннем рынке.

«Исторически их политики по контрагентам не были рассчитаны на работу со всем открытым рынком. Их межбанковские операции концентрируются на головных структурах», — считает аналитик. Беликов подчеркивает, что банки с китайскими корнями «слишком консервативны», а у их материнских структур «слишком сильны опасения вторичных санкций».

Для чего именно «дочки» китайских банков нарастили объем межбанковских кредитов на балансах — для операций на внутреннем рынке или для операций с материнской структурой с целью проведения расчетов — не так важно, считает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Если мы говорим о межбанке на валютном рынке, поставщиком ликвидности может считаться не тот, кто дает кредит в юанях, а тот, кто поставляет ликвидность на валютный сегмент. В этом смысле банки с китайскими корнями, безусловно, являются поставщиками ликвидности на валютный сегмент».

Межбанковский канал поставок юаней не является значительным, сообщил РБК представитель Банка России. По оценкам регулятора, на 1 июня доля таких ссуд в общем портфеле межбанковских кредитов составляла менее 1%, или около 130 млрд руб. В ЦБ отказались комментировать действия конкретных организаций на рынке межбанковского кредитования.

Хватает ли российским банкам юаней

Российские банки могут получать юани не только в виде кредитов от других игроков или в виде депозитов от клиентов-экспортеров. При нехватке ликвидности китайскую валюту также можно получить с помощью операций юаневого РЕПО на Московской бирже, отмечает Матовников. «Например, у банка в портфеле есть ОФЗ, им требуются юани, они могут заложить на Мосбирже ОФЗ, чтобы занять в юанях».

Еще один инструмент — валютный своп с Банком России постоянного действия по продаже юаней за рубли. Как следует из статистики ЦБ, объемы операций по этом инструменту неравномерны — например, в начале мая и в конце июня в отдельные дни они превышали 50 млрд руб. В мае аналитики указывали на дефицит юаневой ликвидности на внутреннем рынке.

Периоды острой нехватки юаней действительно бывают, подтверждает зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он связывает это со стратегией «прокси-хеджирования», которую могут применять крупные банки со значительными открытыми валютными позициями.

«Если раньше была открытая валютная позиция в евро, все регулирование было настроено на то, чтобы банк привлекал пассивы в той же валюте и закрывал позицию валюта в валюту, — объясняет Пьянов. — После санкций невозможно стало закрыть балансовыми методами валюта в валюту на пассивной стороне. И все банки ушли в прокси-хеджирование, прокси-валютой стал юань. По сути, образовались уникальные валютные пары вроде юань/евро. Говоря о закрытии открытой валютной позиции в евро, сейчас мы имеем в виду экономическую суть — активы в евро хеджируются привлеченными средствами не в евро, а за счет инструментов в юанях».

Эпизоды дефицита юаней есть, но ситуация в целом стабильная, комментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Представитель Банка России пояснил РБК, что повышенный спрос на валютные свопы в юанях и локальный рост ставок на этом сегменте «зачастую возникают в моменты повышенной курсовой волатильности», когда некоторым банкам требуется корректировать свои открытые валютные позиции.

«Но такие эпизоды не свидетельствуют о системном дефиците юаней», — заверили в ЦБ.

По сравнению с апрелем—маем ситуация заметно улучшилась, считает Матовников. «Видимо, наши экспортеры получили достаточно юаневой выручки. Также есть версия, что китайские компании стали активнее заводить внутри страны счета в юанях, чтобы купить рубли».