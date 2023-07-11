Индекс Мосбиржи обновляет годовые максимумы: эксперты объяснили причины

В понедельник подорожали акций всех отраслей на высоких объемах торгов, за исключением химпрома. 11 июля индекс притормозил, показывая изменения плюс-минус 0,1% в течении дня.

В индексе видна перекупленность — «нормальной коррекции давно уже нет», считает Александр Потавин, ведущий аналитик «Финама». «Следующей целью роста IMOEX, видимо, будет район 3920 пунктов», — считает он.

«Индекс Мосбиржи в последние месяцы повышался во многом благодаря дивидендным ожиданиям. К дивидендам вернулись почти все крупные эмитенты, при этом закрытие реестров по выплатам за 2022 год в июле в моменте лишает российский рынок данного фактора», — пояснила Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

«В конце июля и августе, впрочем, компании РФ начнут отчитываться за 2-й квартал текущего года и, возможно, некоторые из них объявят о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие (например, годом ранее промежуточные полугодовые дивиденды заплатили банк “Санкт-Петербург”, ТМК, Новатэк, Татнефть, ФосАгро, Газпром, РУСАЛ, Самолет, Белуга), что при прочих равных должно поддержать рынок», — отметила эксперт.

При отсутствии значимых экономических и геополитических потрясений мы не исключаем движения индекса Мосбиржи в 3-м квартале в район 3000−3100 пунктов. Покупки могут наблюдаться в том числе в акциях экспортеров на фоне слабого рубля. Для дальнейшего роста и возвращения к концу года в район 3400 пунктов (уровень второй половины февраля 2022 года) рынку понадобятся относительная экономическая и политическая стабильность и новые дивидендные истории. Елена Кожухова аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

«Cегодня индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года, установив его чуть выше 2867 пунктов, но затем перешел к умеренному снижению из-за укрепления рубля, — рассказал Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций”. — Валютный фактор стал одной из ключевых причин уверенного роста российского рынка, наблюдаемого с конца прошлого года».

На фоне обесценивания рубля многие стремятся сохранить сбережения, покупая акции. К тому же многие российские компании платят высокие дивиденды. Низкий курс рубля выступает одним из драйверов улучшения финансовых показателей бизнеса, в первую очередь, ориентированного на экспорт, что способствует увеличению дивидендных выплат. Дмитрий Бабин