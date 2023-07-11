Что не так с выкупом акций «Полюса»: мнение экспертов

Объявление о байбэке «Полюса» вызвало ажиотаж — объемы сделок по акциям компании в 30 раз превышали средневные обороты и достигли 34,4 млрд рублей.

В целом классический buyback нацелен на продолжительное поддержание интереса акционеров к акциям компании и повышение ее биржевой стоимости — эмитент объявляет сроки и объемы выкупа, которые рассчитаны на определенные периоды времени. Программа может быть рассчитана и на несколько лет. В разное время комфортный для акционеров buyback проводили «Норникель», «Лукойл» и другие крупные российские компании.

Нюансы buy back «Полюса»

Во-первых, многие инвесторы не разобрались в деталях выкупа и скупали бумаги, боясь упустить возможность заработать 20−30% годовых за месяц (выкуп проводится с 10 июля по 9 августа) — одни фиксировали прибыль (продавали), а другие покупали и опять продавали пока цена росла и был спрос. Но компания погасит акции, которые были на счетах инвесторов в пятницу — «на конец операционного дня 7 июля 2023 года», следует из заявления эмитента.

Во-вторых, компания потратит на выкуп акций 579,4 млрд рублей как за счет собственных средств, так и за счет привлечения долга.

Многие аналитики предупредили о росте долга компании и снижении вероятности выплат дивидендов.

«По нашим оценкам, на конец 1-го полугодия у “Полюса” будет около 2 млрд долларов денежных средств, что в пересчете по текущему курсу составляет около 182 млрд рублей, — сообщил Сергей Жителев, аналитик ИК “ВЕЛЕС Капитал”. — Таким образом, для финансирования программы потребуется привлечь еще около 397 млрд рублей, или 4,4 млрд долларов, что значительно увеличит долговую нагрузку компании. Чистый долг вырастет в 4,7 раза, до 8 млрд долларов, при этом соотношение чистый долг/EBITDA вырастет до 2,54.

По нашим оценкам, с такой долговой нагрузкой компания сосредоточится на гашении долга и не будет выплачивать дивиденды в текущем году и, возможно, в первом полугодии 2024 года. Сергей Жителев аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"

В-третьих, неясно, будут ли участвовать основные акционеры в обратном выкупе. В случае участия всех акционеров у мелких акционеров выкупят около 29,99% от размера их пакетов на 7 июля. Многие обратили внимание на совпадение — размер пакета крупного акционера «Полюса» — ООО «Группа Акрополь» совпадает с размером заявленного обратного выкупа.

Среди акционеров «Полюса», согласно официальной информации компании, — Фонд поддержки исламских организаций (МКАО’Вандл Холдингс Лимитед«, 46,35%), ООО “Группа Акрополь” (Ахмет Паланкоев, 29,99%), акции в свободном обращении (22,25%), менеджмент (0,94%) и акции на балансе самой компании (0,47%).

“Миноритарные инвесторы (такие, как мы с вами) вряд ли получат возможность продать акции по 14 200 рублей, так как при выкупе работает принцип первоочередности, — рассказала экономист, создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. — Чем раньше подается заявка, тем больше вероятность, что её исполнят. “Группа Акрополь”, будучи крупным акционером, точно была осведомлена о планируемой сделке и, скорее всего, подала заявку раньше других акционеров”.

Программа приобретения акций выглядит как покупка доли одного крупного акционера у другого с премией к рынку. Ольга Гогаладзе экономист

«Премия — разница между рыночной ценой и ценой, по которой компания выкупает акции. В данном случае рыночная цена — 10 800 рублей, а цена выкупа — 14 200 рублей. При этом непонятно, откуда компания возьмёт почти 600 млрд рублей при высоких затратах на разработку крупнейшего в мире по запасам золоторудного месторождения Сухой лог. На конец 2022 года у “Полюса” на балансе чуть меньше 100 млрд рублей в денежных средствах, а на выкуп потребуется почти в 6 раз больше», — отметила экономист.

По ее мнению, если компания планирует увеличивать долг, то долгосрочные перспективы зависят от дальнейших действий с долями в капитале. «Миноритарные инвесторы могут попробовать подать заявку на выкуп своих акций, однако вероятность продажи очень мала», — подчеркнула эксперт.

«Компания “Полюс” — крупнейший золотодобытчик в России. Исторически компания выплачивала щедрые дивиденды, однако после первого полугодия 2021 года перестала делиться прибылью с акционерами. Инвесторы ждали, на что же компания направит нераспределенную прибыль и наконец-то получили ответ», — констатировала Ольга Гогаладзе.