«Полюс» решил выкупить до 30% своих акций у акционеров

Крупнейшими совладельцами компании являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%), который в мае 2022 года получил эту долю в дар от сына сенатора Сулеймана Керимова Саида, и группа «Акрополь» Ахмета Паланкоева (29,99%). С учетом общего размера программы обратного выкупа в ней могут поучаствовать основные акционеры, поэтому объем выкупа для миноритарных акционеров, скорее всего, значительно уменьшится, считает аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. «Выкуп будет происходить не на pro rata базисе (пропорционально), а на основе first come — first serve (кто раньше успел подать заявку, тот и продал свои акции). Мы ожидаем, что квота по выкупу (30%) будет заполнена намного раньше 9 августа и рекомендуем клиентам как можно скорее оформить заявки на выкуп (желательно в ближайшие дни)», — подчеркнул он.