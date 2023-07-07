Инвестбанкир рассказал, как слабый рубль повлияет на цены в России

О грядущем подорожании на 10−15% уже рассказали на автомобильном, строительном рынках и поставщики бытовой техники, электроники, алкоголя.

В конце февраля — начале марта прошлого года курс доллара взлетал выше 122 рублей, потом два месяца подряд доллар стоил, как в апреле-июле этого года — в диапазоне 80−94 рублей, а евро — 90−100 рублей. Отличие нынешнего падения рубля от прошлого года — тогда европейская и американская валюты начали падать после взлета и подешевели почти в 2 раза.

В прошлом году цены выросли в РФ на 11,94%, по версии Росстата, который отслеживает стоимость более чем 775 тысяч различных товаров и услуг. Основной вклад в инфляцию внес валютный скачок — почти 2 месяца были высокие курсы доллара и евро. Именно рост цен на 12% с начала года проявился в апреле-мае и сохранился до конца 2022 года, согласно данным Росстата.

Почему сейчас стоит ждать повторения ситуации? Ожидаемый скачок цен из-за подорожавшего импорта в конце этого лета увеличит инфляцию, которая в июле не не превышает 4% с начала года. По прогнозу ЦБ РФ, цены в 2023 году вырастут на 5,5−6,5%, правительство ожидает рост цен на 5,3%. По прогнозу министерства экономического развития РФ, годовая инфляция с 3,5% на конец марта ускорится до 3,6% по итогам июня (пока нет данных Росстата), 4,7% в сентябре и 5,3% в декабре.

«С одной стороны, падение рубля по отношению к доллару, евро и юаню приведет к повышению рублевых доходов экспортеров (нефтегазовых компаний, угольщиков, производителей удобрений и т. д. ), что положительно скажется на доходах бюджета и поможет сократить его дефицит», — пояснил Евгений Коган, основатель телеграм-канала @bitkogan.

На ослаблении рубля растет и экономика — правительство ожидает рост ВВП РФ на 2% по итогам года.

Однако, через два-три месяца рост импортных цен можно будет наблюдать и на полках магазинов, когда запасы товаров, закупленные по прежним, более низким ценам, закончатся. Поэтому, прогноз правительства по инфляции к концу года выглядит достаточно оптимистичным. Даже в тех случаях, когда после сильного падения национальная валюта разворачивается обратно, цены обычно стабилизируются менее охотно, т.к. экономика «привыкает» к новым ценам. Евгений Коган инвестбанкир, профессор ВШЭ

Среди самых подорожавших в России товаров и услуг в прошлом году называли зарубежный туризм, средства гигиены. Росстат также сообщал, что рост цен на автомобили в 2022 году значительно превысил инфляцию. Новые авто иностранных брендов — как импортные, так и произведенные на территории России подорожали более чем на 39%. Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) сократились в 2022 г. на 1% по сравнению с 2021 г.

В I квартале 2023 года денежные доходы населения выросли по сравнению с I кварталом 2022 года на 8,7% и составили 17,4 трлн рублей. Но рост реальных денежных доходов составил всего 0,1%. «Инфляция в I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 года составила 8,62%», — сообщается в сводке Росстата. В I квартале 2023 года граница бедности составила 14,26 тыс. 26 рублей, подсчитало статведомство. «Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек, или 13,5% жителей страны. По сравнению с I кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась с 14,3% на 0,8 процентных пункта, с 20,9 млн до 19,6 млн человек. Доля малоимущего населения страны по сравнению с 2021 годом сократилась на 0,7 млн человек — с 16,0 млн до 15,3 млн человек — или на 0,5 п.п. (с 11,0% в 2021 году до 10,5% в 2022 году).