Цены на недвижимость повысятся: Как стремительный рост курса валют скажется на стоимости жилья

Какие стройматериалы подорожают больше всего

Текущая ситуация с курсами валют связана с изменениями во внешней торговле. Соответственно, напрямую ослабление рубля сказывается на экспортных материалах. А поставляются они у нас не только через «параллельный импорт» из недружественных стран, но и из Китая, Кореи и других стран-партнёров. На стоимость их товаров текущая ситуация также влияет отрицательно. Так охарактеризовал ситуацию на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По его словам, дорожать будут материалы, с которыми пока трудно проводить импортозамещение. Это инженерные системы — котлы, насосы, комплектующие. В особенности для домов премиального сегмента. Они уже подорожали в два раза за последние шесть месяцев. Соответственно, если доллар и евро прибавляют в цене около 10% по отношению к рублю, то соразмерно дорожает инженерия. Отечественных аналогов должного класса пока у нас нет.

Похожая ситуация с лаками, красками, электрикой и крепежом. Материалы по импортозамещению используются только в объектах стандартного класса. И даже в этих материалах около 30% составляет импортная часть.

— После первых скачков курса валют в начале 2022 года поставщики стали делать люфты между реальным курсом и закупочной ценой, чтобы застраховать себя. Поэтому у многих поставщиков они сохраняются в диапазоне до ста рублей за доллар. То есть у них есть резервы, и массового резкого повышения цен, скорее всего, не будет. Таким образом, текущее повышение курса доллара и евро не должно критично повлиять на рынок недвижимости, — считает директор по продажам агентства премиальной недвижимости Point Estate Роман Амелин.

Чем меньше отрасль зависит от импорта, тем медленнее процесс повышения цены в ней. Но всё равно цены будут расти и выравнивать баланс спроса и предложения по уровню девальвации валюты в целом. Такой прогноз сделал исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

Когда подорожает недвижимость и на сколько

Максим Лазовский отметил, что строительные материалы продолжат дорожать. Это будет последовательно происходить и в июле, и в августе. А вот стоимость недвижимости скорректируется в сентябре. Тогда застройщики начнут использовать материалы, закупленные во второй половине лета по более дорогой стоимости.

— Стандартный класс прибавит в цене до 5%. Его текущая ситуация затронет в меньшей степени. Около 10% прибавят дома категории комфорт. Бизнес — от 10 до 20%. Наиболее подвержены колебанию курса валют дома премиального сегмента. При текущей ситуации их стоимость может прибавить до 25−30%. Но стоит отметить, что сейчас такие дома становятся исключительно нишевым продуктом. Мы видим, что средний бюджет покупателя сейчас составляет от 10 до 20 млн рублей на круглогодичный дом с участком в пределах ЦКАД, — пояснил Максим Лазовский.

Генеральный директор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости SimpleEstate Никита Корниенко предостерегает и продавцов, и покупателей от поспешных шагов. Сделки, совершённые на эмоциях, часто оказываются неудачными. Он обратил внимание, что обычно после резких скачков валюты есть отскок, который будет весьма болезненным для тех, кто поддался панике и принял непродуманное решение о покупке или продаже недвижимости.

— В ближайшие два-три месяца, скорее всего, рост курса валют не отразится на стоимости новостроек. Сейчас мы наблюдаем типичное летнее затишье на рынке жилья. Реакция цен на стройматериалы обычно замедленная по отношению к курсу, поэтому моментального роста цен не будет. Люди, которые сохраняют накопления в валюте, могут начать её продавать и вкладывать деньги в недвижимость. В случае если это приведёт к заметному росту сделок на рынке, цены на квартиры действительно могут немного подрасти, — считает директор по экономике и финансам корпорации «Мегалит» Алексей Плюта.

Курс иностранной валюты традиционно имеет большое значение для строительной отрасли и игроков рынка недвижимости. Рост курса иностранной валюты для застройщиков — это прежде всего рост расходов и себестоимости для продавцов квартир. Об этом рассказал коммерческий директор Time Development, девелопер ЖК «Новая Щербинка» Юрий Раловец.

— В любом случае девальвация рубля приведёт к подорожанию. Пока непонятно, на сколько. Потому что подрядчики и поставщики стройматериалов ещё какое-то время могут продавать застройщикам их по старым ценам. Но если они будут видеть тенденцию к увеличению спроса, то начнут повышать цену. Такая ситуация всегда регулируется рынком — спросом и предложением, — пояснил Юрий Раловец.

По его словам, сейчас уже ясно, что инфляция в этом месяце у нас точно будет не 3−5%, а значительно выше. Поэтому будут вымывать остатки стройматериалов, завезённые в страну ещё по старым ценам, а всё то новое, что ввозится сейчас, будет индексироваться к рыночной цене. Это точно приведёт к увеличению затрат застройщиков, а индексация войдёт в стоимость новых проектов. По прогнозам девелопера, мы увидим рост цен на недвижимость в ближайшие 3−6 месяцев.