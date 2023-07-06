Курс евро взял отметку в 100 рублей. Стоит ли ждать дальнейшего роста?

Доллар поднимался выше 92,5 рубля, за месяц он прибавил около 11 рублей. Юань достигал отметки в 12,79 рубля.

Для всех основных валют российской внешней торговли соответствующие значения стали рекордом с конца марта 2022 года. Столь резкое ослабление рубля стало неожиданностью для большинства аналитиков. Еще в начале лета они не ожидали увидеть к концу июня доллар дороже, чем по 83−84 рубля. Однако в нынешних обстоятельствах эксперты ставят на продолжение тенденции.

У меня на август был таргет 90 рублей за доллар, но мы его преодолели сейчас. 100 рублей за доллар в течение ближайших месяца-полутора мне кажется слишком сильно, я бы пока в 95 пока целилась. Но, с другой стороны, у нас летние месяцы традиционно достаточно турбулентные, и я не могу исключать такой сценарий. Наталия Орлова экономист

За год курсы евро и доллара выросли более чем в полтора раза, юань укрепился меньше, но это связано со снижением его курса по отношению к доллару. Проблемы для рубля начались в декабре 2022 года после введения санкций в отношении российской нефти. С того моменты российская валюта по курсовой динамике остается одной из худших в мире.

В конце июня на ситуацию дополнительно повлиял мятеж ЧВК «Вагнер», который закончился однодневным походом на Москву. В результате поддержать рубль не смогло даже окончание налогового периода.

Однако основным фактором, влияющим на российскую валюту в условиях нынешних ограничений ЦБ (предельный размер вывода валюты, запрет на снятие наличных долларов и евро со счетов), остается соотношение импорта и экспорта в денежном выражении. Последний в первую очередь зависит от нефтегазовых доходов, а они постепенно снижаются.

526,8 миллиарда рублей. составили нефтегазовые доходы российского бюджета в июне

Такой объем стал минимумом с февраля 2023 года, при этом год назад бюджет получил на 190 миллиардов рублей больше. Исправить ситуацию не смогло даже резкое сокращение выплат нефтяникам по демпферному механизму — со 103,5 миллиарда в мае до 78,6 миллиарда.

При этом Минфин сокращает в два раза продажи юаней в рамках бюджетного правила. С 7 июля по 4 августа ежедневные продажи составят только эквивалент 1,7 миллиарда рублей.

Аналитики указывают, что без административного вмешательства в том или ином виде найти позитивные факторы для рубля сложно. Пока в регуляторе не видят рисков для финансовой стабильности. Хотя в то же время заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин предупреждал о возможном повышении ставки, чтобы удержать инфляцию.

Мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную. Алексей Заботкин зампред Центробанка России

Впрочем, возможность ЦБ повлиять на курс рубля повышением или понижением ставки остается под вопросом. Год назад, когда в условиях рекордных нефтегазовых доходов проблемой был переукрепленный рубль, резкое смягчение денежно-кредитной политики не помогло исправить ситуацию. Сейчас же возможный спрос на более выгодные российские ценные бумаги может не компенсировать нехватку долларов для импорта.

С августа Россия обязалась сократить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки ради поддержания нефтяных цен. Однако мировые котировки слабо отреагировали на это заявление, и если ситуация не изменится, то нефтегазовые доходы дополнительно сократятся.

При этом стоимость импорта постепенно растет. На ужесточение условий поставок через Казахстан, Армению и Турцию с весны жалуются российские транспортные компании. Американские и европейские власти в последние месяцы делают упор на контроле за исполнением уже введенных санкций, из-за чего пути обхода становятся дороже.

Также неочевидной остается ситуация в газовой отрасли. По оценкам Refinitiv Eikon, к концу первого полугодия экспортные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России снизились на 9,4 процента, до 14,4 миллиона тонн, причем к такой ситуации привело падение продаж топлива в Азию, то есть в дружественные страны, а не в Европу. Таким образом, на приток валюты в газовой отрасли рассчитывать сложно.

Для укрепления рубля Центробанк может использовать ряд административных мер. Например, ужесточить контроль за выводом капитала, вернуть ограничения для него или ввести обязательную продажу валютной выручки. Экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган считает, что регулятор в ближайшее время постарается повлиять на рынок, чтобы предотвратить панику и смягчить негативные последствия для бизнеса. При этом рассуждения о выгоде для бюджета от слабого рубля он считает, как минимум, спорными.

Вместе с ростом налоговых поступлений из-за девальвации, с другой стороны, есть шанс получить замедление деловой активности, снижение инвестиций, стагнацию экономики, которые как раз могут ударить по налоговым поступлениям и как следствие по доходам бюджета. Евгений Коган