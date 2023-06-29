Верховный суд счел обмен биткоинов на рубли отмыванием: мнение эксперта

Решение принято в ходе пересмотра приговора суда первой инстанции. Ранее суд признал гражданина РФ виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдал по делу о легализации биткоинов. Прокуратура не согласилась с этим решением и обратилась в Верховный суд. По мнению ВС, виновный таким способом «отмыл» более 8 млн рублей при помощи технологий, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность установить собственников счетов.

Что же теперь ждет владельцев криптовалют и майнинг в России?

«Объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает 5 млрд долларов США в год. Россияне являются активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами. Кроме того, Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей», — отмечается в обзоре ЦБ РФ.

«Пока что речь идет об определении Верховного Суда по одному конкретному делу. На него нельзя ссылаться как на источник права — это не подзаконный нормативный акт и, тем более, не Федеральный закон», — сообщил Финансам Mail.ru Вениамин Каганов, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.

Более того — определение не имеет даже рекомендательного характера, как, например, постановления Пленума Верховного суда. Вениамин Каганов

«Однако, вероятно, этот случай даст сигнал другим судам при рассмотрении дел, где фигурируют криптовалютные операции, оценивать точнее правовое значение их последствий. В этом случае сформируется достаточная судебная практика, которую впоследствии смогут учесть авторы законопроекта о регулировании криптовалют», — пояснил Вениамин Каганов.

Напомню, Банк России и Минфин так и не договорились по поводу общего подхода: ЦБ за полный запрет, Минфин за разрешение майнинга. Но чтобы получать доход от майнинга — нужен легальный порядок вывода в рубли. Собственно, это и расценил как попытку отмывания в данном случае Верховный суд. Вениамин Каганов

«Надеемся, что этот и другие случаи из практики российских судов по делам о правонарушениях с использованием криптовалют дадут заинтересованным организациям достаточно оснований для того, чтобы консолидировать позицию. А те, кто заинтересован в работе с цифровыми финансовыми инструментами, получили серьёзный повод более внимательно относиться к их выбору», — подчеркнул Вениамин Каганов.

Банк России и Минфин против распространения криптовалют в обороте в РФ — расчетах, переводах, а также майнинга, криптобирж, финансовых криптоинструментов для розничных инвесторов. Но пока законодательный запрет не введен. «Эксперимент, который заканчивается в Сальвадоре, показывает, что использование криптовалют как официального платежного средства ни к чему хорошему не привёл. Когда биткоин рос в цене — то всем было хорошо, когда “биткоин упал” — стало все плохо», — отмечал ранее замминистра Алексей Моисеев.

Но ЦБ, как и Минфин, не против расчетов криптовалютой в российских экспортно-импортных расчетах: в Госдуму внесен такой законопроект. Также этот законопроект разрешает майнерам зачислять добытые ими криптовалюты на кошельки за пределами Российской Федерации: в России это будет запрещено. По словам замминистра Алексея Моисеева эти законопроекты будут приняты в осеннюю сессию.