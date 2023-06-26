Брокер «Атон» ограничит вывод евро в российские банки

Инвестиционная компания «Атон» с 3 июля будет допускать вывод евро с брокерского счета только на счета в Райффайзенбанке, сообщили «РБК Инвестиции» со ссылкой на клиентскую рассылку брокера. Ее разослали около полудня по московскому времени 26 июня.

Переводы евро с брокерского счета на счета в других российских банках станут недоступны из-за ограничений со стороны банка-контрагента, заявил «Атон».

Райффайзенбанк ранее сообщил, что также с 3 июля будут ограничены исходящие платежи в евро в российские и иностранные банки. Клиенты с 3 июля не смогут перевести евро, если банк получателя находится в одной из следующих стран: в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. Это касается клиентов-физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Ограничения не коснутся переводов в евро между клиентами Райффайзенбанка в России. Ограничения вводятся в связи с вводимыми на стороне банков-корреспондентов ограничениями, говорилось в сообщении Райффайзенбанка.

После Райффайзенбанка о таком же ограничении вывода средств в евро на счета в российских банках заявил «Цифра брокер». Его специальные брокерские счета обслуживает Райффайзенбанк.

С 20 июня Райффайзенбанк ввел комиссию в размере 50% на входящие переводы в долларах США — но не больше $500. Банк объяснил этот шаг изменением рыночных условий. Банк подчеркивал, что это не затронет переводы на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.

5 мая австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что приостановил действие всех счетов банков-корреспондентов из России, за исключением своей российской «дочки» — Райффайзенбанка. В конце мая Reuters со ссылкой на источники написал, что RBI ведет приготовления к выделению Райффайзенбанка в отдельную компанию с учетом того, что уже несколько месяцев не может найти покупателя на актив.