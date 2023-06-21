Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы евро в Россию

Эти ограничения касаются физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Согласно сообщению, новые ограничения распространяются в том числе на исходящие переводы в евро на личные счета, открытые в других банках.

Исходящий платеж в евро в другой банк невозможен, если банк получателя находится в одной из следующих стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Райффайзенбанк порекомендовал клиентам изменить валюту исходящего перевода или использовать другие способы оплаты.

Ранее в апреле 2023 года Райффайзенбанк ужесточал условия валютных переводов для физических лиц. Тогда исходящие переводы в долларах США в другие банки стали доступны только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen. В марте банком была установлена минимальная сумма в размере $10 тыс. или эквивалента в другой валюте по курсу ЦБ для переводов онлайн.

Райффайзенбанк ужесточает правила валютных переводов для частных лиц на фоне давления Минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) на кредитную организацию.

В марте стало известно, что ЕЦБ потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России. По данным Reuters, ЕЦБ настаивает на формировании плана действий по прекращению деятельности банка в стране.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258685&hash=b4c3f6e000bcfa47&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.