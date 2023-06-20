Акции оператора АЗС на бирже: исключение или тренд?

Акции компании уже с 21 ноября 2023 года будут включены в первый уровень листинга (наивысший уровень, там же находятся «Сбер», «Новатэк», «Лукойл» и другие) на Московской бирже. Сейчас среди акционеров компании только несколько физлиц, после размещения акций компания станет биржевой, ряды акционеров пополнятся на несколько порядков. Это уникальный опыт для российского фондового рынка.

Компания определила цену акции эмиссии в размере 250 рублей, планирует привлечь 26,5 млрд рублей для модернизации существующих АЗК с превращением их в универсальные с электрозарядками для электрокаров.

«История вполне может оказаться интересной, особенно учитывая катастрофически низкое количество IPO на российском рынке», — считает инвестбанкир Евгений Коган, основатель телеграм-канала @bitkogan.

Согласно официальной информации на сайте «ЕвроТранса», по предварительной оценке стоимость компании колеблется от 60 до 90 млрд рублей. Иными словами, примерно столько может составлять капитализация компании при размещении.

Спред весьма существенный, но это и понятно. Бизнес, связанный с управлением сети автозаправок, впервые выходит на IPO в РФ. Поэтому, и предпосылки аналитиков, которыми они руководствовались при построении моделей, могут быть разными. Евгений Коган

«В целом, рынок автозаправочных станций (АЗС) делят между собой независимые сети заправок и сети в составе крупных нефтяных компаний (“Лукойл”, “Роснефть”, “Газпром нефть”). Также стоит отметить, что на рынке АЗС достаточно давно сформировалась интересная ситуация: независимым компаниям принадлежит больше половины заправок, но продают они топлива меньше, чем крупные игроки», — рассказала Финансам Mail.ru экономист создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

По ее словам, ситуация у АЗС начала ухудшаться в 2021 году, тогда прибыль у компаний сильно упала из-за расхождения в оптовых и розничных ценах на бензин. Мелкие АЗС и нефтебазы промышленных предприятий покупают топливо на бирже в Санкт-Петербурге. Но с 2020 года, когда во время пандемии упал спрос на автомобильное топливо и нефтезаводы сократили его производство, нарушился баланс между спросом и предложением. В итоге биржевые цены на топливо в РФ по несколько раз в год обновляют рекорды. Поэтому возможности небольших операторов сетей АЗС зарабатывать прибыль снижаются.

​​​​​​​Из-за этого доходы заправочных станций оказались ниже, чем расходы. Если для гигантов нефтяного рынка эта проблема была не столь значительна, то для многих региональных АЗС она стала разрушительной. Часть из них просто закрылась и была выкуплена крупными игроками. Ольга Гогаладзе

Сейчас ситуация сохраняется без изменений: мелкие сети АЗС страдают от конкуренции с нефтяными компаниями. Крупные нефтяники продают меньше бензина на бирже, большую часть направляя собственным заправочным станциям или на экспорт. К ситуации уже подключилось Минэнерго, рекомендовав нефтеперерабатывающим компаниям увеличить объемы продажи топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, напомнила Ольга Гогаладзе.

У мелких АЗС на данный момент больше стоит вопрос стабильных потоков прибыли, а не выход на биржу, считает экономист. Ситуация с компанией «ЕвроТранс» несколько другая. Большую часть топлива для нее поставляет компания «ИнвестНефтеТрейд» — 34,1%, еще 12,2% поставляет «Роснефть», 4,6% — «Лукойл», «Газпром-нефть» — 2,3%. Кроме того, компания ориентируется на электромобили, предоставляя зарядные станции для них.

В целом, это интересный эмитент для российской биржи, который фактически не имеет аналогов. Но история «Евротранса» — скорее исключение из правил, чем тренд по выходу мелких сетей АЗС на фондовый рынок. Ольга Гогаладзе