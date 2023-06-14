Нефть падает, а акции нефтяных компаний растут: пора ли покупать?

«Это может удивлять, но снижение цен на нефть ниже текущих оказывает незначительное влияние и компенсируется ослаблением рубля», — отметил управляющий директор Global Invest Fund Сергей Попов.
Тенденция снижения цены на российскую нефть с одновременным ростом цен на акции нефтяных компаний связана с сокращением дисконта долларовой цены российской нефти экспортного сорта Urals и с ростом ее стоимости в рублях, пояснил Финансы Mail.ru Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».
По его словам, из-за ослабления курса рубля нефть в рублевом эквиваленте не упала, а даже выросла. Например, в конце 2023 года, когда баррель нефти торговался на уровне $85, дисконт составлял около $38, а доллар США стоил по 70 рублей, российская нефть стоила чуть менее 3,5 тыс. рублей за бочку. Сейчас же эта цифра выше 4,8 тыс. рублей. Таким образом в отечественной валюте наши нефтяники зарабатывают больше, а акции продолжают отыгрывать девальвационный эффект.
Тем временем биржевая цена бензина марки «Премиум-95» в европейской части России несколько дней подряд обновляет исторический максимум, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Минэнерго заявило, что у небольших сетей АЗС есть запас по марже, который не приведет к росту розничной цены бензины выше темпов запланированной инфляции (около 5−6%), как это заложено топливным демпфером (государство платит нефтекомпаниям субсидии, чтобы цена топлива на АЗС не росла выше инфляции). Кроме этого, министерство уже настоятельно рекомендовало нефтеперерабатывающим компаниям увеличить объемы продажи толива на бирже в Санкт-Петербурге.
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