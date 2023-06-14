Нефть падает, а акции нефтяных компаний растут: пора ли покупать?

«Это может удивлять, но снижение цен на нефть ниже текущих оказывает незначительное влияние и компенсируется ослаблением рубля», — отметил управляющий директор Global Invest Fund Сергей Попов.

Все дело в системе налогообложения, которая предполагает, что чем выше цена на нефть, тем большую часть государство забирает в бюджет. Соответственно, когда цена нефти падает, то нефтяники меньше платят в бюджет. Таким образом, если цены на нефть продолжат падать и дальше, то проблемы будут у бюджета, а не нефтяников. Сергей Попов

Тенденция снижения цены на российскую нефть с одновременным ростом цен на акции нефтяных компаний связана с сокращением дисконта долларовой цены российской нефти экспортного сорта Urals и с ростом ее стоимости в рублях, пояснил Финансы Mail.ru Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Несмотря на снижение котировок нефти, мы наблюдаем одновременное сокращение дисконта на российскую нефть. На текущий момент дисконт марки Urals к Brent составляет около $16−17, но, на наш взгляд, стоит смотреть не на долларовую, а на рублевую цену российской нефти. Андрей Ванин

По его словам, из-за ослабления курса рубля нефть в рублевом эквиваленте не упала, а даже выросла. Например, в конце 2023 года, когда баррель нефти торговался на уровне $85, дисконт составлял около $38, а доллар США стоил по 70 рублей, российская нефть стоила чуть менее 3,5 тыс. рублей за бочку. Сейчас же эта цифра выше 4,8 тыс. рублей. Таким образом в отечественной валюте наши нефтяники зарабатывают больше, а акции продолжают отыгрывать девальвационный эффект.

Тем временем биржевая цена бензина марки «Премиум-95» в европейской части России несколько дней подряд обновляет исторический максимум, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

На текущий момент многие нефтеперерабатывающие заводы находятся на ремонте, что сокращает предложение топлива на рынке. Также в качестве поддержки роста цен на бензин продолжает оставаться неопределенность с принятием решения по вопросу регулирования демпферного механизма, который был отложен до осени 2023 года. Андрей Ванин

Минэнерго заявило, что у небольших сетей АЗС есть запас по марже, который не приведет к росту розничной цены бензины выше темпов запланированной инфляции (около 5−6%), как это заложено топливным демпфером (государство платит нефтекомпаниям субсидии, чтобы цена топлива на АЗС не росла выше инфляции). Кроме этого, министерство уже настоятельно рекомендовало нефтеперерабатывающим компаниям увеличить объемы продажи толива на бирже в Санкт-Петербурге.

Мы предполагаем, что правительство предпримет все возможные меры для замедления роста цен. Для защиты отечественного топливного рынка Минэнерго может ограничить экспорт бензинов и повысить биржевые нормативы продаж на внутреннем рынке, что может положительно сказаться на сдерживании ценовой конъюнктуры.