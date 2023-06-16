Эксперт дал прогноз по развитию фондового рынка РФ

Российский фондовый рынок по индексу Мосбиржи сохраняет позитивный настрой с ростом до ближайшей цели 2835 пунктов, где встретит возможно долгосрочное сопротивление, прогнозирует аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Это важный рубеж, по ее мнению: в апреле прошлого года индикатор не смог развить восстановление с локальных минимумов после обвала февраля и от указанного уровня начал новую волну снижения.

Соответственно, на этот раз отметка 2835 пунктов также может стать важной для покупателей и в случае её преодоления откроет дорогу к следующей цели повышения 3000 пунктов. Елена Кожухова

Позитивными драйверами могут оставаться дивидендные истории («Мосбиржа», «Совкомфлот», «Татнефть», «Башнефть», «Сургутнефтегаз», «ЛСР», «МТС», «Газпром нефть», «Система», «Роснефть», «РусГидро», «НМТП», «Транснефть» и «ФосАгро»), а негативными — внешние факторы и геополитика, считает Елена Кожухова.

На рынок может оказать влияние ряд событий. ЕС на следующей неделе может согласовать 11-й пакет антироссийских санкций, который должен быть направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничений. Из корпоративных событий следующей недели стоит отметить решения акционеров МТС и «Башнефти» по итоговым дивидендам за 2022 год (ожидаемая доходность около 10−11%), а из макроэкономических — публикацию производственной инфляции России за май.

Рубль

Рубль на этой неделе после достижения очередных минимумов замедлил темпы нисходящего движения. При положении ниже 85 рублей за доллар может стремиться к коррекции в район 82,50 рубля, для евро ближайшие важные технические уровни расположены у 91,50 рубля и 90,50 рубля, а для юаня — у 11,80 ₽ и 11,65 рубля, прогнозирует Елена Кожухова.

В целом рубль обладает потенциалом развития коррекционного роста и выглядит перепроданным, но нельзя исключать новых всплесков активности валютных покупателей и движения рубля к локальным минимумам. Наиболее сильно в условиях перспективы сохранения жесткого тона ЕЦБ на рынке Форекс из указанных валют сейчас выглядит евро. Елена Кожухова

Нефть

Цена нефти на мировых рынках пока далека от максимумов прошлого года, когда российские нефтегазовые экспортные поступления в страну достигли рекорда. Поэтому от нефти пока слабая поддержка для рубля.

Нефтяные фьючерсы продолжают движение в широком боковом тренде, ограниченном уровнями 71,50−79 доллара по европейскому сорту нефти Brent, не ощущая значимой поддержки со стороны ожиданий увеличения спроса на нефть в Китае и мире в текущем году, которых все еще придерживаются ОПЕК и МЭА.

Для определения с направлением движения нефтяным котировкам все еще не хватает определенности в перспективах развития мировой экономики. Елена Кожухова