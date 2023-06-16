Эксперт дал прогноз по развитию фондового рынка РФ

Российский фондовый рынок по индексу Мосбиржи сохраняет позитивный настрой с ростом до ближайшей цели 2835 пунктов, где встретит возможно долгосрочное сопротивление, прогнозирует аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Это важный рубеж, по ее мнению: в апреле прошлого года индикатор не смог развить восстановление с локальных минимумов после обвала февраля и от указанного уровня начал новую волну снижения.
Позитивными драйверами могут оставаться дивидендные истории («Мосбиржа», «Совкомфлот», «Татнефть», «Башнефть», «Сургутнефтегаз», «ЛСР», «МТС», «Газпром нефть», «Система», «Роснефть», «РусГидро», «НМТП», «Транснефть» и «ФосАгро»), а негативными — внешние факторы и геополитика, считает Елена Кожухова.
На рынок может оказать влияние ряд событий. ЕС на следующей неделе может согласовать 11-й пакет антироссийских санкций, который должен быть направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничений. Из корпоративных событий следующей недели стоит отметить решения акционеров МТС и «Башнефти» по итоговым дивидендам за 2022 год (ожидаемая доходность около 10−11%), а из макроэкономических — публикацию производственной инфляции России за май.
Рубль на этой неделе после достижения очередных минимумов замедлил темпы нисходящего движения. При положении ниже 85 рублей за доллар может стремиться к коррекции в район 82,50 рубля, для евро ближайшие важные технические уровни расположены у 91,50 рубля и 90,50 рубля, а для юаня — у 11,80 ₽ и 11,65 рубля, прогнозирует Елена Кожухова.
Цена нефти на мировых рынках пока далека от максимумов прошлого года, когда российские нефтегазовые экспортные поступления в страну достигли рекорда. Поэтому от нефти пока слабая поддержка для рубля.
Нефтяные фьючерсы продолжают движение в широком боковом тренде, ограниченном уровнями 71,50−79 доллара по европейскому сорту нефти Brent, не ощущая значимой поддержки со стороны ожиданий увеличения спроса на нефть в Китае и мире в текущем году, которых все еще придерживаются ОПЕК и МЭА.
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