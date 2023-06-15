Китай понизил ставку: пора ли покупать юани

Китай снижает кредитные ставки, чтобы «сохранить достаточную ликвидность в банковской системе на должном уровне», сообщается в заявлении китайского регулятора. Народный банк Китая снизил ставку рефинансирования с 2,75% до 2,65% по программе среднесрочного кредитования и ставку рефинансирования с 2% до 1,9% по программе краткосрочного кредитования на семь дней объемом 2 млрд юаней ($280 млн).

Юань после этих решений укрепился к доллару в пределах 1%, согласно данным торгов.

После снижения ставки рефинансирования, как правило, снижаются ставки среднесрочного кредитования для банка (Loan Prime Rate). «Мы ожидаем, что это произойдет во второй половине июня», пояснил Чжан Дин Инь, старший аналитик УК «Первая»

Учитывая замедление темпов роста экономики, подавленного рынка недвижимости, мы видим растущую потребность в дополнительном стимулировании. При этом низкая инфляция позволяет ЦБ Китая дальше снижать ставку. На данный момент рост экономики для Китая в приоритете перед крепким юанем. Мы не исключаем продолжения стимулирующей политики в течение 3-его квартала, что может продолжить оказывать давление на национальную валюту. Чжан Дин Инь

С другой стороны, в случае продолжения восстановления экономики при поддержке фискальных и монетарных стимулов, китайская экономика может показать неплохой рост во втором полугодии и превысить цель правительства Китая по темпу роста ВВП на 5% в 2023 году, считает эксперт.

Это станет компенсирующим фактором, который удержит юань от значительного ослабления. Также во многом курс юаня будет зависеть от динамики экономики США и мировой и дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношение монетарной политики. Чжан Дин Инь

Розничные инвесторы в РФ готовы покупать «дружественные» валюты для получения дохода, отмечается в исследовании Сбера. Инвестировать в валюты дружественных стран хотят 11,7% опрошенных, в рамках исследования банка, проведённого в преддверии Петербургского международного экономического форума. Юань стал самой популярной валютой дружественных стран для инвестиций. Но выросло на треть число и тех, кто хотел бы сохранять и копить в рублях, — до 61,4% в 2023-м с 40,1% годом ранее.

«Как показывает исследование, соотношение тех, кто готов инвестировать в валюты дружественных стран, уже сопоставимо с популярными ранее долларом и евро», — отметил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

В августе 2022 года дневной объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил оборот по доллару. По последним данным ЦБ РФ, доля доллара и евро продолжала падать в мае 2023 года в торгах Мосбиржи.