ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5−5,25%

«Комитет хочет добиться максимального увеличения занятости и [снижения] инфляции до уровня в 2% в долгосрочной перспективе. Для достижения этих целей комитет решил сохранить диапазон базовой ставки для федеральных заимствований на уровне от 5 до 5,25%», — говорится в сообщении.

В ФРС отметили рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена. В регуляторе подчеркнули, что комитет продолжит уделять особое внимание инфляционным рискам.

Целевым уровнем по инфляции являются 2%. При этом инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г. Базовая инфляция (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, индекс Core CPI) замедлилась до 5,3% в годовом выражении после 5,5% месяцем ранее. ВВП США в I квартале этого года вырос на 1,1%, что уступает показателю IV квартала 2022 г. (2,6%).