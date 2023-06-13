Прогноз эксперта: чего ожидать от фондового рынка на текущей неделе

Сегодня, 13 июня, будет объявлен индекс потребительских цен (ИПЦ) в США за май. Данные по инфляции будут определять дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка в США, по изменению ставки в текущем году. Потребительская инфляция в США по итогам апреля снизилась до 4,9% в годовом выражении с 5% в марте и с 6,0% по итогам января.

На наш взгляд, данные, которые будут опубликованы сегодня, могут показать снижение инфляционного давления в стране. В таком случае американский регулятор может сохранить процентную ставку в диапазоне 5−5,25% уже в эту среду. На этой неделе вопрос ключевой ставки рассмотрит также и Европейский центральный банк. На наш взгляд, пока динамика инфляции показывает, что ставку могут поднять. Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции"

«Опрошенные аналитики ожидают значительного медианного снижения инфляции с 4,9% до 4,1%. Если снижение будет меньшим, это должно укрепить ожидания повышения ставок и создать попутный ветер для доходности казначейских облигаций США и доллара США», — уточнили в Deutsche Bank.

Что касается ситуации в российской экономике, на этой неделе ее во многом будет определять повестка Петербургского международного экономического форума и решения, принятые на нем. Новые данные с мероприятий, а также сигналы правительства и системообразующих компаний могут оказать влияние на настроения на фондовых рынках. Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции"

Кроме этого, 15 июня рынок ждет отчет АФК «Системы» по МСФО за первый квартал 2023 года. «На наш взгляд, компания может показать сильные результаты на фоне адаптации большинства дочек к новым экономическим условиям, а также широкой диверсификации входящих в состав бизнесов. Примеры — МТС и OZON, которые в последнее время приятно удивляли инвесторов», — полагают аналитики.

16 июня изменится состав индекса Мосбиржи и РТС — в них войдут акции таких компаний, «ФСК-Россети» и «Сегежа Групп». Это даст небольшой приток ликвидности от покупки акций российскими фондами, что может вызвать краткосрочный рост стоимости акций, ожидают в «Газпромбанке Инвестиции».