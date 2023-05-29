Турецкая лира упала после победы Эрдогана на выборах

Турецкая лира приблизилась к рекордно низкому уровню после победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, в результате которой он останется у власти еще на пять лет, сообщил Bloomberg.

По состоянию на 08:57 мск лира теряла в цене 0,38%, опускаясь до 20,0485 лиры за доллар. В пятницу, 26 мая, лира падала до рекордно низкой отметки 20,6 за доллар.

По прогнозу Morgan Stanley, лира может обвалиться на 29%, до 26 лир за доллар, быстрее, чем ожидалось ранее, и к концу 2023 года торговаться по 28 лир за доллар.

Такой прогноз аналитики банка основывают на предположении, что Эрдоган продолжит придерживаться своей экономической политики, удерживая ключевую ставку ЦБ на низком уровне. Аналитики Wells Fargo & Co ожидают, что к концу текущего квартала лира подешевеет до 23 лир за доллар.

«Победа Эрдогана не устраивает ни одного иностранного инвестора», — сказал Bloomberg стратег Tellimer Хаснайн Малик. «При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который затронет все активы», — предупредил он.

Политика Эрдогана, считающего, что более низкие ставки ведут к более низкой инфляции, и вмешательство властей в экономику ведут к бегству капиталов — с 2013 года общий объем иностранных активов в турецких акциях и облигациях сократился примерно на 85%, или почти на $130 млрд, отмечает Bloomberg. Центробанк Турции за последние 1,5 года потратил почти $200 млрд на поддержку лиры, чистые валютные резервы стали отрицательными, а инфляция в 2022 году превысила 80%.

В апреле 2023-го, перед выборами, она была на уровне 44%.

«Очевидно, что нынешняя модель экономики не работает», — отметил финансовый менеджер Strateji Portfoy в Стамбуле Бурак Четинджекер. Он предположил, что Эрдоган, тоже может это осознавать, что не исключает вероятности «умеренного перехода к более традиционной политике в ближайшем будущем». «Любой сигнал об этом рынок будет приветствовать», — подчеркнул он.

«Необходимо внести некоторые поправки, чтобы хотя бы не исчерпать валютные резервы», — уверен инвестиционный директор Abrdn Виктор Сабо. Рынок будет ждать перемен, ведь «текущая неортодоксальная политика отличается неустойчивостью», заметил он.

Первыми признаками любого пересмотра текущей политики, скорее всего, станут назначения на ключевые экономические посты в Минфине и Центробанке Турции.

Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав, по предварительным подсчетам, более 52% голосов.