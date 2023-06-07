Россияне рассказали, как они играют на бирже

Исходя из опроса, который в начале июня провел проект Новости Mail.ru среди своих читателей (2400 человек из 50 регионов РФ), получается, что инвестированием в ценные бумаги занимаются 36% опрошенных.

Самое интерсное, что подавляющее число респондентов (71%) не пользуются услугами профессиональных брокеров и предпочтиают выбирать объекты для инвестирования самостоятельно, предварительно изучив мнения профессионалов. Около 24% выбирают ценные бумагт по наитию и лишь 5% доверят управление средствами профессионалам фондового рынка.

Каковы же результаты такой самоуверенной позиции наших соотечественников? Не удивительно, что у большинства (70%) из тех, кто доверят управление средствами профессионалам за прошедшие пять месяцев инвестиционный портфель оказался в плюсе и лишь примерно у трети (30%) в минусе. Удивительно то, что самостоятельные инвесторы показали даже лучший результат, чем доверившиеся профессионалам.

75% из тех, кто выбирает объекты для инвестирования после изучения мнения профессионалов и совершают покупки сами, инвестпортфель за прошедшие пять месяцев показал доходность. Лишь 25% самостоятельных инвесторов оказались в минусе за этот период.

Во что же инвестируют россияне? Как следует из отчета «Финам», бумеры (пожилое поколение) и зумеры (молодое поколение) в основном покупают акции. У старшего поколения их доля — 36,4%, а у молодых инвесторов превышает 59%. Второй по популярности инструмент после акций — фьючерсы. Их доля в портфеле у зумеров составляет 17,7% против 29,1% у бумеров.

Иксеры (1967 — 1984 годов рождения) и миллениалы (с 1981 по 1996 год) предпочитают инструментам срочного рынка: в их портфелях на фьючерсы приходится 44,4% и 45,4% соответственно, а акции занимают 34,9% и 33,1%. Доля облигаций в портфелях представителей всех поколений примерно одинакова и составляет 10−11%. Только бумеры держат в долговых бумагах больше всего — 18,3% своих активов. Причем портфели представителей поколения X получили самую высокую годовую доходность.

Исследования показали, что у большинства россиян проблемы с финансовым планированием.