Эксперт: доллар никому не нравится, но альтернативы нет

«Проблема с долларом в том, что он никому не нравится, но разумной альтернативы ему нет», — рассказал основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.
В мире начался процесс дедолларизации после антироссийских санкций, сообщило ранее агентство Bloomberg. Страны стали меньше использовать доллар США в своих расчетах, государственных резервах (доля доллара США в мировых валютных резервах упала до 25-летнего минимума), но в последний месяц спрос на него вырос, по статистике с учетом расчетов по международной системе SWIFT и по статистике МВФ.
Что касается обычных граждан, то для них тонкости международных расчетов не так важны. Они скорее озабочены традиционным страхом ослабления рубля. Не важно, против доллара или юаня, — подчеркнул он.
У регулятора имеется достаточный инструментарий, чтобы не допустить резких колебаний курса. Помимо норм резервирования и ставки, сейчас Центробанк может регулировать поток валюты на рынок постепенными разрешения на вывод средств со счетов типа С (валютные счета для иностранцев в РФ, которые используются под контролем ЦБ).
В России сохраняется спрос на валюту. Согласно последним данным ЦБ РФ, сумма наличной иностранной валюты у российских домохозяйств непрерывно росла и обновила рекорд к 1 апреля. Годом ранее на 1 апреля сумма наличной иностранной валюты у домохозяйств выросла до рекорда 8,295 трлн рублей в эквиваленте ($103,7 млрд), а затем начала снижаться до 5 трлн к 1 июля, когда рубль начал быстро дорожать на Мосбирже и обновил многолетние максимумы (около 50 рублей за доллар). Но по мере ослабления курса рубля росли и запасы валюты у населения. 1 февраля на руках у российских домохозяйств уже было 7,33 трлн руб. наличной иностранной валюты ($105,4 млрд). К 1 апреля 2023 года показатель вырос до нового рекорда в 8,354 трлн рублей ($108,5 млрд). С начала года запасы валюты выросли на 1 трлн рублей в рублевом эквиваленте, или на 13,7%.
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