Эксперт: доллар никому не нравится, но альтернативы нет

«Проблема с долларом в том, что он никому не нравится, но разумной альтернативы ему нет», — рассказал основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.

В мире начался процесс дедолларизации после антироссийских санкций, сообщило ранее агентство Bloomberg. Страны стали меньше использовать доллар США в своих расчетах, государственных резервах (доля доллара США в мировых валютных резервах упала до 25-летнего минимума), но в последний месяц спрос на него вырос, по статистике с учетом расчетов по международной системе SWIFT и по статистике МВФ.

Да, санкционная активность американской администрации стимулирует перевод части международных расчетов в другие валюты, в частности, в юань. Не зря Народный Банк Китая расширяет своп-линии со многими мировыми Центробанками. Но это хорошо работает, когда взаимная торговля сбалансирована. В иных случаях возникают непредвиденные сложности, как, например, в торговле российской нефтью с Индией за рупии. Когда на счетах российских компаний в индийских банках оседают рупии эквивалентом в миллиарды долларов, а вывести их не получается. Евгений Коган

Что касается обычных граждан, то для них тонкости международных расчетов не так важны. Они скорее озабочены традиционным страхом ослабления рубля. Не важно, против доллара или юаня, — подчеркнул он.

Рубль заметно ослаб с начал года, и на то есть причины. Здесь и новые санкции, и снижение цен на энергоносители, и отток капитала. Но ослабление это не носит обвального характера, и ЦБ внимательно следит за этим. Евгений Коган

У регулятора имеется достаточный инструментарий, чтобы не допустить резких колебаний курса. Помимо норм резервирования и ставки, сейчас Центробанк может регулировать поток валюты на рынок постепенными разрешения на вывод средств со счетов типа С (валютные счета для иностранцев в РФ, которые используются под контролем ЦБ).

Работать это может как в сторону поддержки, так и ослабления рубля в зависимости от ситуации. Поэтому резких движений я не жду. Впрочем, жизнь сейчас полна сюрпризов. И решения о том, пора продавать доллары/юани/дирхамы или нет, следует принимать, исходя из того, чем именно вам грозит укрепление или девальвация рубля. Спекуляциями в текущих условиях заниматься не рекомендовал бы. Евгений Коган

В России сохраняется спрос на валюту. Согласно последним данным ЦБ РФ, сумма наличной иностранной валюты у российских домохозяйств непрерывно росла и обновила рекорд к 1 апреля. Годом ранее на 1 апреля сумма наличной иностранной валюты у домохозяйств выросла до рекорда 8,295 трлн рублей в эквиваленте ($103,7 млрд), а затем начала снижаться до 5 трлн к 1 июля, когда рубль начал быстро дорожать на Мосбирже и обновил многолетние максимумы (около 50 рублей за доллар). Но по мере ослабления курса рубля росли и запасы валюты у населения. 1 февраля на руках у российских домохозяйств уже было 7,33 трлн руб. наличной иностранной валюты ($105,4 млрд). К 1 апреля 2023 года показатель вырос до нового рекорда в 8,354 трлн рублей ($108,5 млрд). С начала года запасы валюты выросли на 1 трлн рублей в рублевом эквиваленте, или на 13,7%.