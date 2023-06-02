Bloomberg рассказал, как Россия вызвала реакцию на гегемонию доллара

США, введя санкции и заморозив золотовалютные резервы России, подтолкнули другие страны к уменьшению зависимости от доллара, пишет Bloomberg.

Так, Бразилия и Китай заключили соглашения о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия решили проводить торговые расчеты в индийских рупиях, а Китай и Франция подписали первое соглашение о торговле газом в юанях, напоминает агентство.

Кроме того, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины) решила активизировать использование валют стран-участниц в региональной торговле и инвестициях.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и вовсе раскритиковал «господство доллара». В апреле он посетил штаб-квартиру банка БРИКС в Шанхае и призвал крупнейшие развивающиеся экономики мира найти альтернативу американской валюте во внешней торговле.

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По данным Банка международных расчетов, в долларах осуществляется около 88% всех операций с иностранной валютой, в том числе не связанных с США или американскими компаниями.

Поскольку банки, которые обрабатывают трансграничные долларовые потоки, имеют счета в Федеральной резервной системе, они подвержены риску санкций, отмечает Bloomberg.

В Минфине США на запрос агентства сослались на недавнее заявление главы ведомства Джанет Йеллен. В апреле она признала, что, «когда вводятся финансовые санкции, связанные с долларом, есть риск, что со временем это может подорвать гегемонию доллара». В то же время Йеллен отметила, что доллар не случайно используется в качестве мировой валюты и найти ему замену с аналогичными свойствами будет не так просто.

Опрошенные Bloomberg обозреватели рынка с этим согласны. Несмотря на то что все больше стран стремится снизить свою зависимость от доллара, мало кто ожидает, что его доминирующее положение в мировой торговле и финансах окажется под угрозой в ближайшее время. Во-первых, пока почти нет признаков, что какая-нибудь другая валюта сможет обеспечить такой же уровень стабильности, ликвидности и безопасности, говорят обозреватели. А во-вторых, подавляющее большинство союзников США из стран с развитой экономикой, на долю которых приходится более 50% мирового валового внутреннего продукта, не пошли на какие-либо срочные меры для отказа от доллара.

Более того, в действительности, после того как США ужесточили санкции против России в прошлом году, доллар вырос по отношению к большинству своих основных валют — это признак того, что снижение его мирового статуса, вероятно, будет долгим процессом, отмечают эксперты.

«Я не вижу никакого актива, заменяющего доллар в качестве доминирующей валюты по крайней мере для следующего поколения», — говорит глава отдела исследований холдинговой компании K2 Asset Management в Мельбурне Джордж Бубурас.

Тем не менее намерения развивающихся стран двигаться в направлении дедолларизации не ослабевают, пишет Bloomberg. Так, Пакистан в мае заявил, что хочет рассчитываться за российскую нефть в юанях. А ОАЭ сообщили, что ведут переговоры с Индией о стимулировании торговли в рупиях. Министры иностранных дел БРИКС на этой неделе обсудили возможность создания единой валюты.

«Нет сомнений, что дедолларизация ускоряется и будет продолжаться еще долгие годы. США приняли взвешенное решение использовать доллар для причинения боли, и вероятно, это повлечет за собой долгосрочные последствия», — отметил глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.

Согласно глобальному опросу, который в августе—октябре прошлого года провела международная ассоциация Gallup International (в России этим занимался холдинг «Ромир»), почти половина населения планеты (47%) ожидает, что в ближайшие 25 лет доллар перестанет быть ведущей валютой мира. В том, что этого не произойдет, уверены треть жителей мира; оставшиеся затруднились в прогнозе. Опрос прошел в крупнейших странах мира, включая Индию, США, Индонезию, Пакистан, но в нем не участвовал Китай.

В России прекращения гегемонии доллара ожидают 49% опрошенных и лишь 20% думают наоборот; оставшиеся «затруднились ответить».