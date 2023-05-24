Лира на историческом минимуме: что будет с рублем и отдыхом в Турции?

До 2014 года лира стоила около 1,7−1,8 лиры за доллар, но затем в Турции началась политика снижения кредитных ставок и рост инфляции и сейчас в некоторых банках за один доллар уже дают 20 лир. Главный вопрос, может ли с лиры сейчас начаться отток капитала с рынков развивающихся экономик, который затронет и рынок России?

«В целом глобальные инвесторы уже давно привыкли к курсовым колебаниям турецкой лиры, поэтому очередная волна ее ослабления вряд ли спровоцирует отток капитала с развивающихся рынков, — прокомментировал для Финансы Mail.ru Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК “ВЕЛЕС Капитал”. — В данном контексте гораздо большее влияние на аппетит к риску на развивающихся рынках оказывает процесс ужесточения процентной политики в странах с развитой экономикой».

Инвесторы в случае ухудшения ситуации выводят деньги из рискованных и доходных активов развивающихся рынков в более надежные и менее доходные — золото, доллар, гособлигации крупных экономик. Процесс может проходить «по принципу домино» и начаться с турецкого рынка.

Для России влияние колебаний турецкой лиры также неочевидно. В РФ продолжают действовать капитальные ограничения, что ограждает локальный финансовый рынок от влияния настроений инвесторов на развивающихся рынках. С точки зрения туристов падение лиры, с одной стороны, повышает привлекательность ее покупки для поездок, с другой стороны — высокая инфляция в Турции и рост цен в туристическом сегменте для российских туристов сводят на нет преимущества от удешевления лиры. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК “ВЕЛЕС Капитал