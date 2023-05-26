Песков: российские активы должны разморозить без каких-либо условий

«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как внутреннего законодательства, так и международного права», — заявил Песков.

25 мая газета The Guardian написала, что в Великобритании набирает популярность позиция, согласно которой страна не будет размораживать активы ЦБ до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине. Такой подход издание называет «менее юридически рискованным».

По данным The Guardian, в Великобритании заморожено 26 млрд фунтов стерлингов российских активов.

25 мая страны Евросоюза подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов Банка России. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд уточнил, что 10-й пакет санкций союза против России обязывал страны отчитаться об объемах замороженных активов. «Дедлайн был установлен 12 мая. Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше 200 млрд евро замороженных активов. О том, где они находятся, следует запрашивать страны — члены ЕС», — сообщил Виганд.

Ранее сообщалось о блокировке 300 млрд евро резервов ЦБ. Власти стран Евросоюза неоднократно заявляли о разработке механизмов и поиске юридически обоснованных вариантов, позволяющих передавать замороженные активы России Украине.

Кремль назвал заморозку российских активов воровством. В конце октября 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».