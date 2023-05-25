Страны Евросоюза отчитались о заморозке более 200 млрд евро активов ЦБ

Он уточнил, что 10-й пакет санкций союза против России обязывал страны отчитаться об объемах замороженных активов. «Дедлайн был установлен 12 мая. Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше 200 млрд евро замороженных активов. О том, где они находятся, следует запрашивать страны — члены ЕС», — сообщил Виганд (цитата по ТАСС).

В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что всего западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Тогда же она предложила создать структуру для управления российскими активами.

По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.

В мае 2023 г. Виганд сообщал, что Евросоюз заморозил активы российских физических и юридических лиц на сумму 24,1 млрд евро. «Эти активы подлежат заморозке, но они не могут быть конфискованы, для этого нет легальной базы», — уточнял он.

Кремль назвал заморозку российских активов воровством. В конце октября 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».

В мае заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов рассказал, что регулятор продолжает изучать возможности подачи исков в связи с заморозкой международных резервов. «Речь идет не об иске, а об исках, вероятно — с учетом того, что это разные юрисдикции. И эта тематика действительно изучается», — уточнил он.