ЦБ: за год иностранные компании совершили 200 сделок по выходу из российских активов

По данным регулятора, только 20% сделок связано с продажей крупных активов, стоимость которых превышает $100 млн. За этот период было совершено пять сделок, которые предполагали фактические выплаты нерезидентам свыше $400 млн. Банк России участвует в рассмотрении заявок правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

«На текущий момент доля иностранных компаний, которые продали свои российские активы, по отношению ко всем работающим в России зарубежным компаниям невелика», — отметили в ЦБ.

Сильный эффект на российский рынок оказал выход некоторых международных автомобильных концернов.

На потребительский рынок значительное влияние оказали сделки в сфере общественного питания, розничной торговли одеждой и бытовыми товарами, что отразилось и на рынке коммерческой недвижимости.

В ЦБ говорят о возможных всплесках волатильности на российском рынке, которые могут вызвать выплаты в валютах недружественных стран нерезидентам, но пока этот факт не был ключевым. «Однако на фоне сокращения профицита счета текущих операций платежного баланса РФ в 2023 г. данные операции могут оказывать более значимое влияние на валютный рынок, поэтому подкомиссия будет ограничивать ежемесячный объем выхода нерезидентов с российского рынка», — уточнил регулятор.

Чтобы снизить риски после выхода иностранного собственника, приоритет отдается покупателем с профильным опытом работы и ведущим игрокам в смежных отраслях. Помимо этого подкомиссия обращает внимание на планы нового владельца бизнеса и устанавливает ключевые показатели эффективности. Банк России, в свою очередь, следит за вопросами финансирования сделок, «в том числе контролирует увеличение долговой нагрузки корпоративного сектора и соответствующих рисков банков».