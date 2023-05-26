17:27 (мск), источник: Ведомости

ЦБ: за год иностранные компании совершили 200 сделок по выходу из российских активов

С марта 2022 г. по март 2023 г. было совершено 200 сделок по выходу иностранных инвесторов из российских активов. Такие сведения в обзоре финансовой стабильности приводит Банк России.

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Источник: Reuters

По данным регулятора, только 20% сделок связано с продажей крупных активов, стоимость которых превышает $100 млн. За этот период было совершено пять сделок, которые предполагали фактические выплаты нерезидентам свыше $400 млн. Банк России участвует в рассмотрении заявок правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

«На текущий момент доля иностранных компаний, которые продали свои российские активы, по отношению ко всем работающим в России зарубежным компаниям невелика», — отметили в ЦБ.

Сильный эффект на российский рынок оказал выход некоторых международных автомобильных концернов.

На потребительский рынок значительное влияние оказали сделки в сфере общественного питания, розничной торговли одеждой и бытовыми товарами, что отразилось и на рынке коммерческой недвижимости.

В ЦБ говорят о возможных всплесках волатильности на российском рынке, которые могут вызвать выплаты в валютах недружественных стран нерезидентам, но пока этот факт не был ключевым. «Однако на фоне сокращения профицита счета текущих операций платежного баланса РФ в 2023 г. данные операции могут оказывать более значимое влияние на валютный рынок, поэтому подкомиссия будет ограничивать ежемесячный объем выхода нерезидентов с российского рынка», — уточнил регулятор.

Чтобы снизить риски после выхода иностранного собственника, приоритет отдается покупателем с профильным опытом работы и ведущим игрокам в смежных отраслях. Помимо этого подкомиссия обращает внимание на планы нового владельца бизнеса и устанавливает ключевые показатели эффективности. Банк России, в свою очередь, следит за вопросами финансирования сделок, «в том числе контролирует увеличение долговой нагрузки корпоративного сектора и соответствующих рисков банков».

В мае президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России установить лимит до $1 млрд на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем рынке для совершения сделок, которые получили одобрение правительственной комиссии. Срок на исполнение поручения установлен до 1 июня 2023 г.

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