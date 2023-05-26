ЦБ определил уязвимости финансового сектора
Банк России обозначил пять новых уязвимостей финансового сектора, следует из опубликованного обзора финансовой стабильности. Среди них: дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в «токсичных» валютах, рост сбережений граждан в иностранных инструментах, дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования, процентные риски банков на фоне повышения госдолга. К уязвимостям нефинансового сектора ЦБ относит подверженность компаний санкционному давлению, а также выход иностранных инвесторов из российских активов.