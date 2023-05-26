Инвесторы в 2022 году увеличили переводы иностранным брокерам в 16 раз

Частные инвесторы стали покупать иностранные ценные бумаги через брокеров-нерезидентов, тогда как раньше делали это через российскую инфраструктуру, следует из обзора финансовой стабильности Банка России.

В 2022 г. физлица перевели иностранным брокерам 228 млрд руб. — это в 16 раз больше по сравнению с 2021 г., говорится в документе.

В этом году тенденция сохранилась — инвесторы за I квартал перевели нерезидентам еще 50 млрд руб.

Через российскую инфраструктуру в прошлом году граждане купили иностранных акций на 14 млрд руб. и продали иностранных облигаций на 36 млрд руб. По итогам 2022 г. оборот торгов зарубежными бумагами на «СПБ бирже», главном провайдере иностранных акций, упал в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом до $122,2 млн. По итогам апреля 2023 г. объем сделок на бирже составил $2,5 млрд. Это на 6% меньше марта ($2,65 млрд) и более чем вдвое — на 72% — апреля 2022 г. ($8,9 млрд).

Банк России замечает, что риски дальнейшей блокировки иностранных ценных бумаг, купленных с использованием инфраструктуры недружественных стран, остаются на высоком уровне.

В частности, для защиты инвесторов от санкционных рисков ЦБ ограничил покупки ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов с 1 января.

Российские акции стали единственным типом ценных бумаг, который физлица покупали на протяжении 2022−2023 гг., пишет ЦБ в отчете. По данным регулятора, приток средств на рынок составил 1,2 трлн руб. Важное отличие от предыдущих лет, по мнению ЦБ, состоит в том, что после 2022 г. основные покупки совершались с крупными пакетами акций на внебиржевом рынке. Во многом — для целей возврата акций в российскую инфраструктуру и переоформления собственности из-за санкционных рисков.

На биржевом рынке физлица заняли преимущественно выжидательную позицию и заключали небольшие сделки, несмотря на значительный рост числа новых клиентов с начала марта 2022 г.

Доля частных инвесторов на Мосбирже впервые превысила значение в 80% в ноябре прошлого года. Повышение влияния физлиц на фондовый рынок началось в прошлом году после ухода иностранных институциональных игроков.

ЦБ в очередной раз подчеркнул, что для успешной структурной трансформации российской экономики важно сохранить доверие инвесторов к фондовому рынку, в том числе физлиц с небольшим объемом портфелей. Одним из важных элементов здесь регулятор видит постепенное раскрытие финансовой отчетности российскими компаниями.

Акционеры и инвесторы в долговые инструменты ограничены в возможности в полной мере оценить риски эмитентов, которые перестали публиковать финансовую отчетность и другую информацию, объяснил ЦБ.

Например, отчетность перестали в 2022 г. раскрывать крупные добывающие компании — «Северсталь», Алроса, «Сургутнефтегаз», «Транснефть», писали ранее «Ведомости». В апреле на встрече с депутатами председатель ЦБ Эльвира Набиуллина настаивала на том, что очень важно вернуться к полноценному раскрытию информации, «чтобы инвесторы понимали, куда вкладывают средства, и видели предсказуемую дивидендную политику».