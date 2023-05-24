Состояние богатейшего миллиардера мира уменьшилось на $15 млрд

Состояние богатейшего человека мира французского миллиардера Бернара Арно сократилось на $15,1 млрд (6,5%) из-за падения акций принадлежащей ему компании LVMH, следует из данных Forbes Real-Time. Согласно этим данным, состояние Арно и его семьи уменьшилось до $218,4 млрд.

Акции LVMH, выпускающей сумки Louis Vuitton, шампанское Moet & Chandon и одежду Christian Dior, 23 мая подешевели на 5%. Утром 24 мая бумаги компании продолжили падение: на открытии торгов в Париже они теряли в цене 2,2%, по состоянию на 11:40 мск — 1,6%.

С падением бумаг 23 мая столкнулись и другие европейские производители предметов роскоши. Акции Hermes International упали на 5,5%, акции владельца Gucci компании Kering SA — более чем на 2%. Утром 24 мая бумаги Hermes International дешевели на 0,7%, акции Kering SA — на 1,5%.

В целом рыночная капитализация компаний, выпускающих товары класса люкс, во вторник уменьшилась на $30 млрд, отмечает Bloomberg.

С начала года акции этих компаний продемонстрировали стремительное ралли, вызванное ростом международного спроса, особенно в Китае, восстанавливающемся после пандемии. Акции LVMH с начала года выросли на 25%, а Hermes — на 34%, что значительно превышает рост более широкого индекса европейских акций Stoxx Europe 600 (плюс 10%). За последний год сектор предметов роскоши стал для европейского фондового рынка тем же, чем крупные технологические компании для США: группой доминирующих предприятий, чей рост сохраняется даже при подъеме и спаде экономики, подчеркивает Bloomberg.

Но доверие к этой модели оказалось подорвано после того, как участники конференции производителей предметов роскоши в Париже, организованной Morgan Stanley, отметили «относительно более сдержанную» экономическую динамику в США. А это, по словам аналитика банка Эдуарда Обена, в частности, отражает «слабость целеустремленного потребителя».

Аналитики Deutsche Bank AG также обратили внимание на замедление темпов экономического роста в США. Хотя восстановление спроса в Китае было одним из ключевых факторов высоких продаж предметов роскоши, инвесторы, вероятно, с этого момента будут разборчивы, отметили они.

На Азию, за исключением Японии, приходилось 30% продаж LVMH в 2022 году, а на США — 27%, напоминает Bloomberg.