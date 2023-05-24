Богатейший человек в мире Арно потерял за день более $11 млрд

Состояние богатейшего человека в мире, владельца группы LVMH Бернара Арно за день сократилось на $11,2 млрд из-за падений акций компании, подсчитал Bloomberg.

По данным агентства, акции LVMH в ходе торгов на парижской бирже Euronext 23 мая потеряли в стоимости 5%. В общей сложности европейские компании, выпускающие предметы роскоши, за эту сессию подешевели примерно на 30 млрд.

Как отмечает Bloomberg, акции компаний падают на фоне опасений на рынке, что ослабление экономики США снизит спрос на их продукцию.

LVMH принадлежат такие люксовые бренды, как Louis Vuitton, Moet & Chandon, Christian Dior, Fendi, Givenchy и другие. Падение акций LVMH произошло после их длительного роста: за последний год бумаги подорожали на 23%. В апреле LVMH стала первой в Европе компанией с капитализацией более $500 млрд.

Арно впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира в апреле. Тогда он сместил с первого места бизнесмена Илона Маска.

Как сообщал Forbes, за год состояние Арно выросло на $53 млрд.

После падения акций LVMH глава компании сохранил первое место в рейтинге. Bloomberg оценивает его состояние в $191,6 млрд.