Богатейший человек в мире Арно потерял за день более $11 млрд
На фоне падения стоимости акций производителя предметов роскоши LVMH снизилось и состояние богатейшего человека в мире — Бернара Арно. Но первое место в рейтинге он сохранил.
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На фоне падения стоимости акций производителя предметов роскоши LVMH снизилось и состояние богатейшего человека в мире — Бернара Арно. Но первое место в рейтинге он сохранил.
Состояние богатейшего человека в мире, владельца группы LVMH Бернара Арно за день сократилось на $11,2 млрд из-за падений акций компании, подсчитал Bloomberg.
По данным агентства, акции LVMH в ходе торгов на парижской бирже Euronext 23 мая потеряли в стоимости 5%. В общей сложности европейские компании, выпускающие предметы роскоши, за эту сессию подешевели примерно на 30 млрд.
LVMH принадлежат такие люксовые бренды, как Louis Vuitton, Moet & Chandon, Christian Dior, Fendi, Givenchy и другие. Падение акций LVMH произошло после их длительного роста: за последний год бумаги подорожали на 23%. В апреле LVMH стала первой в Европе компанией с капитализацией более $500 млрд.
Арно впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира в апреле. Тогда он сместил с первого места бизнесмена Илона Маска.
Как сообщал Forbes, за год состояние Арно выросло на $53 млрд.
После падения акций LVMH глава компании сохранил первое место в рейтинге. Bloomberg оценивает его состояние в $191,6 млрд.