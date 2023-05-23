Как возможный дефолт в США повлияет на российский рынок?

Пока нет компромисса между демократами, требующими отмены или повышения потолка госдолга, и республиканцами, которые согласны повысить лимит госдолга в обмен на сокращение госрасходов. Короткие сроки для достижения компромисса поставили банкиров в тупик.

Если дефолт все же случится, начнется цепочка неплатежей по казначейским облигациям США, которые выпускаются для финансирования государственных расходов США. Огромное количество таких гособлигаций используется в качестве залога под получение денежной ликвидности участниками финансового рынка.

Ольга Гогаладзе, создатель проекта pro.finansy

А что такое дефолт и почему вообще он должен случиться?

Дефолт — это ситуация, при которой должник не может расплатиться по своим долгам. Следует различат дефолт и технический дефолт. Технический дефолт возникает, когда должник нарушил платежи по долгу, но деньги для оплаты у него есть или скоро могут появиться. Он может возникнуть как из-за ошибки, или, как в случае с США, из-за отсутствия денег для платежей на текущий момент. Все дело в том, что у США есть потолок государственного долга и сейчас США вплотную к нему подошли. Чтобы рассчитываться с долгами нужно повысить потолок, взять еще долги, и этими деньгами рассчитываться по старым долгам.

Откуда взялся потолок госдолга и почему его периодически повышают?

Бюджетные расходы США постоянно выше доходов. Вашингтону необходимо финансировать здравоохранение, оборону, промышленность, платить госслужащим и так далее. Но доходы не позволяют этого делать в полном объеме. Здесь на помощь приходят займы. Самый простой способ — выпустить и продать государственные облигации (это буквально заем на определенное время). Купить их может любой желающий — обычные граждане, компании или другие страны. При этом США обязаны со временем выкупать эти облигации, а также платить по ним проценты.

Потолок госдолга возник в начале 20-века. За последние 50 лет его поднимали почти 80 раз. С начала существования потолка госдолга — около сотни. Сейчас госдолг составляет $31,8 трлн. Это на 25% больше, чем вся экономика США (на 2022 год ВВП США составляет $25,46 трлн).

Поднимать потолок необходимо для того, чтоб США могли получать новые займы для покрытия расходов, а также платить по старым займам. Если потолок не поднимут — это обернется тем, что США не смогут исполнить свои обязательства по имеющимся займам, а также временно приостановит финансирование бюджетных сфер экономики.

Почему потолок госдолга никак не могут поднять?

Сделаем важную ремарку. Конгресс США состоит из двух палат — Сенат и Палата представителей. После выборов в Конгресс он был поделен между двумя основными партиями США — Республиканской и Демократической. Обе палаты поделены между партиями пополам. В Сенате превалируют республиканцы, в Палата представителей — демократы. Действующий президент США является представителем Демократической партии.

То, что большую часть Сената занимают республиканцы — создает значительную проблему для продвижения законов, демократам и президенту приходится считаться с их мнением и условиями. Сейчас именно такая ситуация и происходит.

Дело в том, что республиканцы хотят уменьшить скорость роста госдолга страны, снизить расходы, так как вечно жить в кредит нельзя — все равно придется расплачиваться. Сейчас партии договариваются между собой, но никак не могут прийти к соглашению, что сильно нервирует весь мир.

Дефолт — будет?

Скорее всего — нет. Похоже, что партии начинают приходить к соглашению. Возможно, что повышение затянут до даты X и примут решение в последний момент. Так уже бывало не один раз. Но политика — вещь не всегда предсказуемая, поэтому за ситуацией следит весь мир.

Что будет на российском рынке, если дефолт все же случится, и что делать?

В целом дефолт США станет для мировых рынков новым «черным лебедем». То есть редким фактором, оказывающим значительное влияние на весь мир. Например, в JPMorgan считают, что, если повышение потолка госдолга не произойдет — падение фондового рынка будет более серьезным, чем в 2011 году. В тот год произошла схожая ситуация с потолком госдолга. Тогда американские акции (индекс S&P 500) обвалились на 17% за 2 недели. Дефолт может влиять на доходы корпораций, зарплаты, инфляцию — на жизнь бизнеса и простых граждан. Золото в таком случае будет расти в цене.

Влияние на российский рынок будет значительно меньшим, но паника может охватить весь мир, что вызовет падение на фондовых рынках.

Российский рынок также снизится. Инвесторы будут реагировать по готовому сценарию — перекладываться из более рисковых инструментов (акции, криптовалюта) в менее рисковые, консервативные инструменты (короткие и средние облигации, золото, наличные).

Это приведет к ослаблению российской валюты. Причина в падении цен на сырьевые товары, в частности, нефть. Курс рубля по отношению к доллару будет скорее ослабевать. В отношении к юаню и рублю динамика будет схожей, но менее значительной.

Для российского инвестора наиболее интересными способами инвестировать будут ОФЗ (облигации федерального займа) и надежные корпоративные облигации, а также золото. По мере стабилизации ситуации, можно будет присматриваться к надежным компаниям, которые работают в большей мере на российском рынке.